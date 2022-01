Cambia la viabilità per il punto tamponi di piazzale Giustiniani a Mestre

Accesso al centro per i test Covid di piazzale San Lorenzo Giustiniani a Mestre: un’ordinanza della polizia locale ha stabilito che da sabato 15 gennaio l'accesso è consentito solo da via Santa Chiara.

Il provvedimento stabilisce che fino al termine dello stato di emergenza, dalle 6.30 alle 18.30, l’accesso in via San Damiano per i veicoli provenienti da via Terraglio sia riservato esclusivamente ai residenti, agli alunni dell’istituto “Farina” e relativi accompagnatori, e per l’accesso agli esercizi commerciali. Si potrà raggiungere il centro per i test allestito dall'Usl 3 a piazzale Giustiniani solo da via Santa Chiara. L’ordinanza non si applica ai veicoli in servizio di emergenza, ai veicoli di polizia stradale, abquelli adibiti alla pulizia delle strade e dei servizi essenziali. I trasgressori del provvedimento sono passibili delle sanzioni previste».