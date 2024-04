Cambio gomme, officine e gommisti invasi da pneumatici usati che non vengono ritirati

«Mancano ormai una manciata di giorni all'entrata in vigore del cambio gomme estivo per le auto, ma i piazzali e i capannoni dei gommisti e delle officine sono ancora pieni di pneumatici esausti che nessuno vuol più ritirare». A lanciare l’allarme a meno di una settimana dall’entrata in vigore del cambio gomme, che scatterà dal 15 aprile, è Alessandro Marin, presidente della Federazione Autoriparazione della Confartigianato Metropolitana Imprese Città di Venezia, che denuncia la situazione che stagionalmente si verifica, dovuta in buona parte al “mercato parallelo” degli pneumatici e a un metodo di raccolta e gestione di questo rifiuto speciale troppo aggirabile.

«I consorzi hanno superato il limite massimo di raccolta»

«Purtroppo la situazione è diventata cronica; meccanici e gommisti che attraverso canali in chiaro hanno comprato pneumatici nuovi all'ingrosso pagando regolarmente la tassa di smaltimento non riescono più a far smaltire i vecchi copertoni usurati. La circostanza è paradossale – spiega Marin -: i consorzi di raccolta in provincia di Venezia hanno superato il limite massimo di raccolta stimata in base alle tasse incassate e non ritirano più le vecchie gomme». Per tre imprese su cinque, il ritardo di recupero supera anche i quattro mesi e ora con il cambio estivo alle porte la situazione è peggiorata, con il rischio per le 752 imprese di autoriparazione del veneziano (delle quali una quarantina sono gommisti puri) di vedersi pure elevare una sanzione per le troppe gomme da buttare accatastate in luoghi non adibiti alla conservazione di questi rifiuti speciali. «Basterebbe far collimare per ogni officina o gommista il numero di pneumatici acquistati pagando la tassa smaltimento con la quantità ritirabile, in questo modo chi acquista in nero non potrebbe più conferire i pneumatici a danno di chi non usa questi canali, regolarizzando così i flussi», suggerisce Marin.

