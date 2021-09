Nidi e materne comunali, lettera ai genitori: nuova organizzazione per andare incontro alle famiglie

Cambia in corsa l'organizzazione dei nidi e delle materne comunali. Per l'ingresso ai nidi dei bambini con genitori senza green pass è stata dedicata una fascia oraria apposita dalle 7.30 alle 7.45. Lo stesso vale per l'uscita, che in questo caso sarà dalle 16.45 alle 17. Un cambiamento che il Comune ha predisposto nelle ultime ore, viste anche le richieste di numerose famiglie che si stavano organizzando ieri per scrivere una lettera all'assessore alle Politiche educative Laura Besio, segnalando l'incompatibilità dell'orario fisso precedentemente stabilito per l'entrata a scuola, rispetto alle esigenze lavorative. Per quanto riguarda le materne, torna l’ingresso a partire dalle 7.30.

«È stato raggiunto un ottimo risultato - commenta la capogruppo Pd Monica Sambo che aveva depositato un'interrogazione dopo la ripartenza delle scuole, lunedì e martedì - Dopo il nostro atto e le sollecitazioni dei genitori, l’amministrazione ha accolto le nostre richieste con una marcia indietro rispetto a dei provvedimenti sbagliati che penalizzavano bambini e famiglie. Questa però non può essere una gestione sperimentale (come scritto nella lettera ai genitori), il servizio dovrà essere garantito per tutto l’anno. Rinnoviamo comunque la richiesta di aumentare il personale per gestire questa delicata fase di emergenza».