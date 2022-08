Torna il summer camp alla scoperta dei tesori artistici di Venezia

È in programma dal 29 agosto al 9 settembre la nuova edizione di "Musei in gioco", summer camp di MuVe Education che porta bambini e ragazzi (7-11 anni) alla scoperta delle meraviglie artistiche di Venezia. L'appuntamento ritorna dopo il successo già riscosso nei mesi di giugno e luglio. Gli spazi verdi del giardino di Ca’ Rezzonico sono la base di partenza per una coinvolgente esperienza immersi nella bellezza, arricchita anche di uscite settimanali in altre sedi di MuVe: il museo di storia naturale "Giancarlo Ligabue", la galleria d’arte moderna di Ca’ Pesaro, il museo di Palazzo Mocenigo.

Nella sede principale di Ca’ Rezzonico i partecipanti verranno coinvolti in attività e percorsi ad hoc: saranno accompagnati alla scoperta di tesori artistici, segreti naturalistici, con particolare attenzione a esperienze pratiche e giochi all’aperto. Le iscrizioni sono aperte e ci sono ancora dei posti disponibili: informazioni e programma completo sono online sul sito www.visitmuve.it/it/servizi-educativi.

Le giornate si articolano in una prima fase di team building, cui seguono attività specifiche, con percorsi o laboratori ogni giorno diversi, a cura degli educatori di MuVe Education. Dopo il pranzo al sacco, il pomeriggio prevede altri giochi e attività di espressività corporea all’aperto, permettendo ai ragazzi di confrontarsi sull’esperienza mattutina. Ai ragazzi resteranno materiali o gadget, diario visivo e concreto del camp. L'accoglienza è tra le 8 e le 8.45 e le attività proseguono fino alle 15.45-16. C'è anche la possibilità di usufruire del servizio di posticipo dell’orario di uscita (1 ora, dalle ore 16 alle 17, da attivarsi con un minimo 5 bambini).