Nordic Walking, Jesolo apre le porte a 900 maestri del benessere

Camminare fa bene, ma camminare bene fa ancora meglio. Lo sa chi pratica il Nordic Walking, o camminata nordica, sport diffuso in tutta Italia e che consente a chi lo pratica di mettere in moto sia gli arti superiori che quelli inferiori. Se in un’ora di camminata si mettono insieme 6.000 passi in un’ora di camminata con i bastoncini si aggiungono anche 6.000 spinte. E a guadagnarne è tutta la muscolatura. Il Nordic è dunque una vera e propria fabbrica del benessere. E come in ogni fabbrica ci sono i tecnici. In questo caso istruttori, maestri e master. Si tratta di un vero e proprio esercito di docenti che quest’anno si riuniranno a Jesolo, dall’8 al 10 aprile al teatro Vivaldi, per l’annuale Camp.

In Italia sono poco meno di 900 i tecnici del Nordic Walking della Scuola Italia e di questi quasi 300 provengono dal Veneto. La scuola in questi anni ha dato vita a vari percorsi di formazione per fare in modo che gli istruttori siano in grado di insegnare la disciplina anche a chi ha particolari patologie e a cui il medico ha consigliato di fare Nordic Walking. Padrone di casa di questo Camp sarà il Nordic Walking Jesolo, associazione che già nel 2018, si era distinta per l’organizzazione del Festival internazionale che aveva richiamato più di 1.000 persone. A sostenere il programma della tre giorni del Camp delle giubbe rosse - dal colore della divisa di maestri e istruttori - è il Comune di Jesolo che ha concesso il patrocinio. Un Camp, quello del 2022, che coincide con il rinnovo del Consiglio direttivo oggi guidato da Fabio Moretti. Al di là dei nomi che usciranno dalle votazioni l’obiettivo è di far crescere ancora la Scuola italiana per fare del Nordic non solo un momento di piacevole benessere ma anche come sviluppo dell’attività agonistica.

L’assegnazione al Nordic Walking Jesolo di questo importante appuntamento è il riconoscimento del lavoro fatto negli anni che ha portato l’associazione, nel giugno dello scorso anno, ad essere indicata come Scuola certificata. All’interno dell’associazione, che attualmente opera anche in provincia di Treviso, ci sono circa un centinaio di associati e sei istruttori, tra cui tre maestri. «Siamo felici di sostenere e ospitare il Camp 2022 di Nordic Walking Jesolo, che già ha ottenuto un grande successo nel 2018 – affermano il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia, e l’assessore allo Sport, Esterina Idra -. La pandemia aveva bloccato anche questo appuntamento, quindi tornare a incontrarci e a camminare insieme fa bene allo spirito oltre che al corpo. Jesolo è da sempre una città amica dello sport, e attività come queste, ideali per tutti e in qualche modo pretesto ulteriore per godere dell’aria aperta, di un’alba o di un tramonto sia in spiaggia che all’interno delle nostre valli, sono tra quelle che più volentieri sosteniamo». «Il Camp al Nordic Walking Jesolo premia il lavoro della nostra associazione che dedica il suo tempo a migliorare l’approccio a questo sport sia da un punto di vista tecnico che sociale – aggiunge Giovanni Verago, presidente Nordic Walking Jesolo -. Jesolo è da sempre la nostra palestra a cielo aperto e il Camp sarà l’occasione per far conoscere una località straordinaria in uno dei periodi più belli dell’anno».