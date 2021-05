Jesolo lancia la campagna promozionale "Rigorosamente dal vivo"

"Jesolo. Rigorosamente dal vivo" è il nome della nuova campagna per l'estate della località turistica, presentata stamattina dal sindaco Valerio Zoggia e dal presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto. Il claim, come fatto notare durante la presentazione di stamattina, richiama «il ritorno al turismo analogico dopo mesi di mediazione digitale»: per il sindaco Zoggia, infatti, «Jesolo guarda al futuro: dopo il periodo difficile della pandemia costruiamo una vision che su ciò che Jesolo vuole essere da qui ai prossimi dieci anni». La città, dunque, fa leva sull'esperienza multisensoriale della vacanza - tatto, vista, udito, gusto e olfatto - con un piano di comunicazione massiccia e alcune novità sul fronte della promozione turistica. Il progetto vale quasi mezzo milione di euro.

La campagna

«Ne abbiamo tutti bisogno - spiega Federico Alberto della Destination Design, che gestisce la promozione turistica di Jesolo - dopo un anno di pandemia, limitazioni e vacanze mancate, il desiderio è la riappropriazione degli spazi e delle esperienze». La campagna multicanale è già in corso, rivolta al mercato turistico nazionale e internazionale. L’idea è di JesoloVenice: «Stiamo portando avanti un progetto di rilancio della città che parte da analisi e approfondimenti scientifici su ciò che il turista chiede di avere in vacanza e ciò che Jesolo vuole essere e dare», spiega il presidente Luigi Pasqualinotto, anticipando due iniziative: la Jesolo Gift Card, che permetterà di usufruire una serie di servizi, e la Pemcards, un uso nuovo e moderno della classica cartolina.

Le playlist di Jesolo su Spotify

Tra le varie iniziative (campagna pubblicitaria, catalogo formato e-book, espositori negli esercizi e interviste video agli imprenditori), Jesolo avrà anche le sue playlist su Spotify: sono nove, dedicate a turisti e operatori e selezionate per i vari momenti della giornata (dalla ricarica mattutina al sottofondo per l’aperitivo), ma anche una pensata per le pedalate, una romantica per le coppie e due firmate da artisti di rilievo, rispettivamente Roy Paci e Tommy Vee.