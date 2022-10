Avvio della campagna di raccolta amianto per le abitazioni

Avvio della campagna di microraccolta amianto per le abitazioni e le relative pertinenze. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in collaborazione con Veritas avvia il servizio per tutti i 44 Comuni della Città Metropolitana di Venezia e Mogliano Veneto, con uno stanziamento di 345.250,00 euro.

Ai residenti che faranno richiesta a partire dal 10 novembre verrà dato un kit per la rimozione e il confezionamento con dispositivi di protezione individuale e messa in sicurezza dei materiali, che verranno poi ritirati e smaltiti da società specializzata.

L’amianto deve essere presente nelle abitazioni, garage, rimesse e pertinenze e può presentarsi sotto forma di lastre, pannelli, rivestimenti e manufatti come tubature, canne fumarie e altri oggetti. All’atto di invio della richiesta per l’accesso alla microraccolta l’utente, oltre a compilare le carte che troverà nel sito di Veritas, dovrà inviare delle fotografie che verranno valutate per ottenere l’assenso alla rimozione e il successivo ritiro.

Potranno essere rimossi solo materiali integri, non rotti o danneggiati, per un quantitativo massimo di 1.000 chili per i manufatti o 75 metri quadrati nel caso di lastre o pannelli, posizionati a un massimo di 3 metri da terra. Per il Comune di Venezia gli interventi possono essere fatti nelle aree della terraferma, del Lido e Pellestrina. Il contributo per Lido e Pellestrina sarà maggiorato. Allo stato attuale il centro storico e isole sono esclusi perché il servizio non trova corrispondenza con le Linee guida approvata dall'assemblea del Consiglio di Bacino, in particolare il conferimento del materiale confezionato in luogo privato non accessibile ad automezzi meccanici.

La richiesta può essere fatta dagli intestatari delle utenze domestiche, purché in regola con i pagamenti della Tari e il contributo assegnato da Venezia Ambiente sarà erogato per un singolo intervento relativo a immobile e relativa pertinenza. Dopo 15 giorni dall’invio della richiesta il gestore comunicherà l’accettazione o meno, in caso positivo è disponibile un servizio ordinario con ritiro entro 60 giorni o urgente (30 giorni). Il servizio è a corrispettivo; il Consiglio di Bacino per incentivare la microraccolta stanzierà 250 euro di contributo per intervento e il numero di interventi è parametrato al numero di abitanti per Comune. Per Venezia sono previsti 103 mila euro, pari a 412 interventi. Il contributo 250 euro erogato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente viene scontato direttamente in fattura. Dal 2 novembre per maggiori informazioni si possono consultare la pagina informativa https://www.veneziaambiente.it/microraccolta-amianto e i siti dei gestori https://www.gruppoveritas.it/microraccolta-amianto e https://www.asvo.it/servizi/microraccolta-amianto