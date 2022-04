Campi da tennis come nuovi. Il punto del Comune sull'impiantistica sportiva

Sono terminati i lavori di sostituzione del manto in erba sintetica del campo da tennis e calcetto dell'impianto sportivo del tennis di Mira.

La sostituzione si è resa necessaria per l'usura del precedente rivestimento che aveva, di fatto, reso il campo inutilizzabile. Quest'ultimo intervento si inserisce in un quadro di rigenerazione dell'impianto di Mira che è stato interessato, durante questa amministrazione, dalla sostituzione della vecchia illuminazione con lampade a led sia nei campi scoperti che all'interno dei campi coperti, da lavori di adeguamento normativo dell'impianto elettrico e termico, dal rifacimento delle docce, spogliatoi e servizi igienici e dalla manutenzione straordinaria della copertura degli spogliatoi.

«Continua l'impegno dell'amministrazione a favore dello sport e dei giovani – commenta il sindaco Marco Dori – con interventi mirati e migliorativi. Lo sport è vita, ma è anche salute. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare, ma sono molte le cose in cantiere che daranno ulteriore spinta e linfa al mondo sportivo di Mira, dalla riapertura del campo da calcio di Gambarare ai nuovi impianti di irrigazione, fino al nuovo polo sportivo di Valmarana, con il proprio palazzetto».

«Erano lavori non più rinviabili – sottolinea l’assessore allo Sport Fabio Zaccarin – che si affiancano a quelli realizzati nelle altre strutture sportive di proprietà comunale e che hanno portato in questi 5 anni ad un importante recupero del patrimonio impiantistico, in precedenza trascurato negli ultimi 20 anni. In questi 5 anni sono stati investiti circa 2,5 milioni di euro, compresa la quota del 2022 nonché 450 mila per altre forme di sostegno diretto alle associazioni sportive (convenzioni, contributi, sospensione canoni ecc...) contro i 250 mila circa della precedente amministrazione. Un impegno che dovrà continuare anche oltre l’attuale amministrazione al fine di assicurare i necessari livelli di sicurezza ed efficienza dei "luoghi" dove i nostri ragazzi praticano lo sport».