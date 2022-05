Tornano i campi estivi a Venezia e Forte Marghera

Torna a Venezia e Mestre il Summer Camp "Musei in Gioco". Il centro estivo per ragazze e ragazzi dai 7 agli 11 anni organizzato da Muve Education lancia la sua ottava edizione in due diverse sedi, il giardino di Ca' Rezzonico e gli spazi di Forte Marghera. Dal 13 giugno al 29 luglio, dalle 8.00/8.45 alle 15.45/16.00, i ragazzi che sceglieranno di iscriversi potranno partecipare a diverse le attività che si svolgeranno sia all'aperto, sia mediante percorsi all'interno dei musei della città e sempre seguiti da educatori professionisti di Muve Education.

Come iscriversi al Summer Camp e i costi

L'iscrizione al camp estivo avviene online al sito https://www.visitmuve.it/education scegliendo l’opzione ‘MUVE Summer Camp’ e cliccando sul tasto rosso ‘scegli e prenota’. Il numero minimo di partecipanti per avviare il camp è di quindici persone e subito dopo la conferma di attivazione del camp si può procedere al pagamento della quota di iscrizione da pagare tramite bonifico online ed entro tre giorni dalla conferma di avvenuta iscrizione. I costi del camp vanno dai 110 euro per una settimana, 220 euro per due settimane e 330 euro per tre settimane di campo estivo. La quota comprende: ingresso e attività nella sede, materiali didattici, gadget, copertura assicurativa. Non sono, invece, compresi merende e pranzo “al sacco”, che devono essere forniti dalle famiglie. Si può scegliere di iscriversi per tutte e tre le settimane del camp ma anche per una sola settimana, due o di prolungare la propria partecipazione al camp e in quest'ultimo caso le attività saranno ripetute. È anche possibile richiedere di posticipare di un'ora l'uscita dalle attività (dalle16.00 alle 17.00) ma solo per un minimo di cinque bambini e al costo di 20€.

Il programma completo del camp è consultabile al questo link.