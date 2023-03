Il Campiello Giovani 2023 entra nel vivo: chi sono i 25 semifinalisti

Entra nel vivo la 28ª edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. La giuria di selezione del premio ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra i 206 racconti iscritti giunti da tutta la penisola e anche dall’estero, nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

I semifinalisti del Campiello Giovani 2023 provengono da Abruzzo (1), Emilia-Romagna (3), Friuli Venezia Giulia (1), Lazio (2), Lombardia (8), Marche (1), Piemonte (1), Puglia (2), Sardegna (1), Veneto (4) e Francia (1).

I 25 semifinalisti

Rifugio, Benedetta Barbetti di Osimo (AN), 21 anni

Una stagione di fede, Enrico Biasotto di Santa Lucia di Piave (TV), 21 anni

Il debutto, Massimo De Laurentiis di Milano, 21 anni

Rose bianche, Lavinia Di Cecca di Latina, 16 anni

Violino di mare, Angelo Di Fonzo di Pescara, 22 anni

Sotto la pelle, Elisabetta Fontana di Como, 21 anni

Unum, Verum et Bonum, Francesco Guerra di Foggia, 15 anni

Ifi e Iante, Valeria Lanza di Orsenigo (CO), 18 anni

La passeggiata, Francesco Maisto di Lodi, 20 anni

Lago metallico, Valeria Marin Diaz di Latina, 18 anni

Il portiere più scarso della storia, Ester Mennella di Foggia, 18 anni

La a quattrocentoquaranta hertz, Chiara Miscali di Ardauli (OR), 19 anni

Pazienza, Matteo Monti di Colombes (Francia), 16 anni

Personne à la fenêtre, Elena Mora di Parma, 15 anni

Un corpo uno scoglio, Maria Letizia Neroni di Reggio Emilia, 21 anni

Pelle di serpente, Alberta Oliva, Lido di Venezia, 17 anni

Il maestro di tedesco, Ilaria Orla Borgofranco di Ivrea (TO), 21 anni

Afàneia, Maria Ravagnani di Sesto San Giovanni (MI), 17 anni

Storia di un personaggio secondario, Simone Rinallo di Nova Milanese (MB), 18 anni

La disattesa, Milena Soci di Modena, 22 anni

I bagni di Sansone, Niccolò Alessandro Tavian di Selvazzano Dentro (PD), 19 anni

Il labirinto di Zugzwang, Greta Todeschini di Berbenno (BG), 19 anni

Tra sorrisi e macerie, Emanuele Tomasoni di Brescia, 18 anni

Vorrei spiegare i colori a chi vede in bianco e nero, Maria Zoccatelli di Verona, 18 anni

Epifania di un gatto, Sofia Zulini di Aquileia (UD), 22 anni

Grazie alla collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Campiello Giovani coinvolge giovani scrittori da tutto il mondo. Tra i partecipanti di quest’anno ci sono infatti racconti provenienti da Vietnam, Albania, Polonia, Svizzera, Francia, Repubblica di Moldavia e Bulgaria.

«Il Campiello Giovani - spiega la fondazione - svolge un’azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Rappresenta inoltre, grazie anche alla collaborazione con il mondo della scuola, un laboratorio formativo e culturale che favorisce l’incontro ed il confronto tra i giovani accomunati dagli stessi interessi e passioni».

Con la selezione dei 25, si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva. Venerdì 14 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona.

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione con il Movimento nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che abbia trattato il tema della cultura di impresa nella sua accezione più ampia. La menzione verrà attribuita da una commissione tecnica composta da giovani imprenditori e membri della segreteria nazionale. Sono previsti inoltre due ulteriori riconoscimenti: per il miglior racconto che abbia trattato il tema della sostenibilità sociale e/o ambientale, e quello per il miglior racconto che abbia trattato il tema del viaggio, sia esso inteso nel suo più comune significato che in senso astratto.