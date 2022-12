Venezia, Boston italiana con un nuovo campus universitario: «Serviranno 4 miliardi di euro»

Un nuovo campus universitario e una nuova Biennale nella città storica. La fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità" muove i primi passi e annuncia i progetti in agenda per i prossimi mesi, illustrati venerdì pomeriggio nella sede delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco.

Venezia Città Campus

Tra i progetti pilota inseriti nel dossier presentato nel corso dell’incontro c’è "Venezia Città Campus", che ha l’obiettivo di evolvere l’offerta accademica, di servizi e di strutture per rendere la città sede leader internazionale, attraverso interventi di rafforzamento e ampliamento dell’offerta accademica; la creazione di un campus accademico di più ampio respiro internazionale e il riallineamento alla media europea del rapporto studenti/docenti. «L’obiettivo di questo progetto, affidato alla comunità delle università cittadine e al Comune di Venezia - ha spiegato il presidente della Fondazione, Renato Brunetta - è quello di portare in città il cosiddetto modello Boston: dotare Venezia di un capitale umano di qualità e alta formazione composto da docenti, studenti, ricercatori e lavoratori che arriveranno da tutto il mondo per stabilirsi in città». Si tratterebbe di un investimento, è stato spiegato, del valore di 4 miliardi e i cui dettagli saranno illustrati nel corso di un incontro in programma il prossimo mese di febbraio.

Una nuova Biennale

La seconda novità è il cosiddetto “Cantiere Dieci”, ovvero la nascita della Biennale della Sostenibilità, che si aggiungerà, intervallata negli anni, a quelle dell’Architettura e dell’Arte. «La prima Biennale della Sostenibilità si terrà nel 2023 e sarà affiancata a quella già in programma dell’Architettura - ha spiegato Brunetta - Sarà il primo grande messaggio che la fondazione darà al mondo».

Per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, «la fondazione dovrà essere una calamita dello sviluppo economico a favore della sostenibilità. Diventare una città che sia attrattiva allo stesso modo per talenti, giovani, aziende. Diventerà importante, per raggiungere l’obiettivo, creare anche input con la Biennale oltre che con tutte le istituzioni coinvolte: università e categorie in primis. La nostra mission - ha aggiunto Brugnaro - deve diventare la dimostrazione, non a parole ma con fatti concreti, di come Venezia si è fatta forza partendo dalle difficoltà per vincere le proprie sfide in anticipo rispetto ad altre città che stanno attraversando problemi simili, come l’innalzamento delle maree e l’attivazione del Mose».