Canali tv "oscurati" in centro storico, alla Giudecca parte la raccolta-firme

Nei prossimi giorni gli inquilini di un condominio della Giudecca, 34 ultra65enni veneziani, avvieranno una raccolta firme di fronte all’"oscuramento" serale (ma non solo) dei canali Rai ma, di recente, anche di altre emittenti private, tipo La7. Il problema, qui, sussisterebbe da marzo a loro dire ma, come ha segnalato Adico nei giorni scorsi, in altre zone della città storica, come Castello, il malfunzionamento si manifesterebbe da un anno e mezzo. Ed è per questo che anche l'associazione scriverà in settimana alla Rai e al Comune, affinché si attivino per capire se esistano problemi di interferenze in particolare con i ripetitori di telefonia mobile.

«Negli ultimi giorni, dopo la nostra segnalazione, ci stanno chiamando decine di persone da moltissime zone di Venezia in particolare da Castello (Sant’Elena compresa) – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Molti cittadini minacciano di non pagare più l’imposta, scorporandola dalla bolletta, se continueranno a non vedere la Rai. E come dar loro torto? Di contro, è necessario un intervento del Comune affinché invii propri tecnici a verificare la situazione». Stando alle segnalazioni la tv, in specifiche zone del centro storico, si oscura o fa le bizze solitamente dopo le 19 di sera (ma, a quanto dicono alcuni cittadini, oramai anche ad altri orari, come la mattina) e così chi sta davanti allo schermo dovrebbe rinunciare al proprio programma preferito, o lasciare a metà un film. «Un problema non da poco soprattutto per gli anziani soli per i quali la televisione rappresenta l’unica compagnia quantomeno serale», dicono da Adico.