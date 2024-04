G20 Spiagge: presentato il progetto di candidatura Unesco della pesca artigianale

«Rivolgiamo a tutti i Comuni del G20 Spiagge il nostro appello a sostenere la candidatura a patrimonio culturale immateriale Unesco della piccola pesca artigianale, chiedendo loro di condividere con noi l’obiettivo fondamentale di preservare un patrimonio culturale dall’immenso valore, ma anche di accendere i riflettori sulle potenzialità e le criticità dell’ambiente marino». È l’invito di Antonio Gottardo, presidente del Flag veneziano e responsabile del settore agroalimentare e pesca di Legacoop Veneto, che dal G20 Spiagge, la tre giorni in corso a Caorle per discutere e condividere idee di sviluppo sostenibile del turismo costiero, ha lanciato una call to action a istituzioni e amministratori. La finalità è “fare rete” allo scopo di raggiungere questo prestigioso riconoscimento per la “Pesca con attrezzi tradizionali nelle lagune e in mare” che potrà avere importanti positivi impatti sia sulla pesca che sul turismo.

«Un sapere locale che viene tramandato»

Il percorso avviato con il progetto “Patrimonio culturale della pesca” vede in campo un partenariato di ben nove Flag di sei diverse regioni: oltre al Flag Veneziano che ne è il capofila, Flag Gac Friuli Venezia Giulia, Flag Gac Chioggia e Delta del Po, Flag Costa Emilia-Romagna, Flag Marche Nord, Flag Costa Blu, Flag Costa di Pescara, Flag Costa dei Trabocchi e Flag Golfo degli Etruschi. Presentata in prima istanza nel 2023 alla commissione nazionale italiana per l’Unesco, la candidatura arriva ora a una fase cruciale che chiede il suo potenziamento.«Entrare a far parte della lista rappresentativa del atrimonio culturale immateriale dell'Unesco è un’attestazione di valore nei confronti di una tradizione che ha una rilevanza internazionale, e che si basa su un sapere locale che viene tramandato di generazione in generazione all'interno di comunità ancora esistenti», afferma Giorgio Andrian, consulente che su incarico di Vegal sta seguendo l'iter. Ulteriore step sarà la predisposizione, nei prossimi mesi, di una seconda bozza del dossier più approfondita da inviare all’ufficio e al referente Unesco presso il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.