I candidati alle elezioni del rettore dell’Università Iuav di Venezia

Sono state presentate le candidature alla carica di rettore dell’Università Iuav di Venezia per il sessennio 2021/2027 e si è chiuso oggi, mercoledì 26 maggio alle 14 oggi, il termine per la partecipazione. Due i nominativi pervenuti: Benno Albrecht, professore ordinario di Composizione architettonica e urbana e direttore della Scuola di dottorato Iuav, e Laura Fregolent, professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica e direttore della sezione di coordinamento della ricerca del Dipartimento di Culture del progetto. I programmi elettorali saranno consultabili nel sito d’ateneo entro venerdì 28 maggio.

Il rettore Alberto Ferlenga, decano dell’Ateneo e presidente della commissione elettorale, presenterà i candidati l'8 giugno: avranno a disposizione 45 minuti per illustrare il loro programma. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. L’elettorato attivo è composto da tutti i professori ordinari, associati e ricercatori, dai componenti del senato degli studenti e dal personale tecnico e amministrativo (quest’ultimo in misura ponderata pari al 30% dei voti a disposizione dell’elettorato).

Perché le votazioni siano valide è necessario che partecipi la maggioranza assoluta (metà + 1) dei professori ordinari, associati e ricercatori anche a tempo determinato. Per Iuav, con 150 tra professori ordinari, associati e ricercatori, il quorum è di 76 votanti. La presentazione pubblica dei candidati alla carica di rettore sarà martedì 8 giugno dalle 11 alle 14 in aula magna, in modalità online (evento live su Microsoft Teams). Il link per il collegamento alla presentazione sarà pubblicato nel sito www.iuav.it. Le elezioni si svolgeranno mercoledì 23 e giovedì 24 giugno 2021, secondo un calendario consultabile a questa pagina: https://www.iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/elezioni/2021/rettore/index.htm