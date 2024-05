Cannaregio, via al restauro delle rive: disagi e deviazioni per 18 mesi

Sono iniziati lunedì 6 maggio gli interventi di messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo della pavimentazione delle fondamenta Cannaregio e Venier-Savorgnan-San Giobbe. Le opere di riqualificazione, per un investimento di 11 milioni di euro, interamente a carico del Comune di Venezia, riguarderanno entrambe le rive del Canale di Cannaregio, nel tratto che va dal Ponte delle Guglie fino al Ponte dei Tre Archi, per un cantiere della durata prevista di circa un biennio. Per ora, le novità e i disagi visibili riguardano solo le linee di navigazione.

L’intervento ha lo scopo di consolidare e rialzare le rive sopra quota 110 cm, anche al fine di difendere uno dei quartieri più popolosi della Città dalle acque alte non gestite tramite il sistema Mose. I cantieri prevedono l'installazione di piattaforme galleggianti, con reti di recinzione a due metri dalla riva e attività sott'acqua da parte di personale specializzato, ma nelle fasi di intervento sarà sempre garantito il transito pedonale lungo le rive: gli accessi verranno garantiti in sicurezza attraverso la realizzazione di percorsi protetti con l'utilizzo di apposite passerelle.

Le attività di cantiere comportano una necessaria riduzione della sezione navigabile del canale, la cui percorrenza in sicurezza sarà garantita da un senso unico alternato per le unità in servizio pubblico, asporto rifiuti, trasporto merci e diporto: dalle ore 00:00 alle ore 12:30 da San Giobbe verso il Canal Grande e dalle ore 12:30 alle ore 00:00 dal Canal Grande verso San Giobbe. Per tutta la durata degli interventi è anche previsto lo spostamento a rotazione, in base allo sviluppo del cantiere, delle barche ormeggiate in Rio presso le darsene Santa Chiara e Misericordia.

Da martedì 7 maggio, le linee di navigazione Actv prevedono le seguenti modifiche:

Apertura del nuovo pontile provvisorio di San Giobbe e introduzione di due nuove linee. Linea DMP - Diretto Murano Priority, riservata ai titolari di Tessera Venezia Unica abilitata priority e di EU Disability Card, attiva da inizio servizi con percorso P.le Roma D - Ferrovia B - Giro Murano - Ferrovia A - P.le Roma E con partenze ogni 30 minuti. Linea NM - Navetta Murano, con percorso San Giobbe - Murano Colonna - Murano Faro - San Giobbe, attiva dalle ore 08:25 alle ore 18:55 con partenze ogni 30 minuti

Per quanto riguarda le limitazioni e le modifiche di linee esistenti:

Linee 4.1/4.2 - Circolari, vengono limitate a Riva de Biasio provenendo da P.le Roma/Ferrovia e a San Giobbe provenendo da F.te Nove/Madonna dell’Orto/Sant’Alvise, da dove ripartono con percorso inverso (prima partenza alle ore 06:49 da San Giobbe). Le linee 4.1/4.2 non percorrono il Rio di Cannaregio.

Linee 5.1/5.2 - Circolari, restano su percorso regolare con fermata aggiuntiva Crea e modifica degli orari di transito (vengono conseguentemente modificati anche gli orari di transito della linea 6).

Linea 22 - effettua capolinea a San Giobbe.

Provenendo da Giudecca - P.le Roma per raggiungere San Giobbe con destinazione Murano/Burano si consiglia di scendere alla fermata Ferrovia e di proseguire lungo il percorso pedonale interno alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia tramite il binario 1 (10 minuti a piedi).

La linea 3 invece è sospesa. Apposita cartellonistica verrà installata nelle principali fermate della rete di navigazione e lungo il percorso pedonale da Ferrovia verso San Giobbe.

Personale dedicato darà informazioni ai passeggeri sulle modifiche del servizio e garantirà l’accesso prioritario tramite gestione a terra dei flussi nel nuovo approdo provvisorio di San Giobbe. Maggiori informazioni e dettagli on line sui siti web aziendali https://avm.avmspa.it/ e https://actv.avmspa.it/it.