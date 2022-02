Cantiere all'ingresso della mostra, la protesta della titolare: «Danno economico»

«Mi hanno oscurato con un cantiere l'ingresso della mostra, sequestrando le auto dei miei dipendenti impediti ad uscire dal parcheggio, nelle intense giornate di Carnevale quando attendo le comitive di visitatori, creando un labirinto per chi vuole accedere all'ingresso e provocando un grave danno d'immagine visto che molti potenziali clienti di passaggio arrivano a pensare che la mostra sia chiusa per lavori. Bastava posticipare il cantiere di 48 ore visto che il periodo di apertura delle mostre tutti i giorni per il Carnevale termina il 3 marzo». A parlare è la titolare delle mostre di Jesolo La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park, Monica Montellato, che stamattina si è vista “ostruire con un cantiere stradale per la posa della fibra ottica l'accesso diretto dei pedoni alla mostra scientifica al civico 123 di via Aquileia».

Una vicenda che definisc un «danno d'immagine». Montellato ha chiesto al Comune una proroga di 48 ore dell'apertura del cantiere «in modo da evitare questa situazione che provocherà un danno economico - dice -. Finora non ho ottenuto risposta se non che i lavori finiscono nella serata del 2 marzo quando mancherà solo un giorno alla nostra chiusura». La titolare ha posizionato alcuni cartelli di scuse sulle transenne. «Non ho nulla contro le opere necessarie come la posa della fibra ottica programmate da tempo, ma nessun cartello è stato affisso in via Aquileia nei giorni scorsi per avvisare degli ingenti disagi che sarebbero stato stati provocati oggi con i lavori. Credo che l'amministrazione potesse scegliere altri momenti in cui aprire il cantiere senza danneggiare le mia attività visto che abbiamo pochi periodi clou di affluenza di visitatori durante l'inverno come il Carnevale».