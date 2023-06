Cantiere alla palestra ad uso scolastico e sportivo Costantino Reyer, lavori per 3 milioni di euro

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori alla palestra ad uso scolastico e sportivo Costantino Reyer nei pressi del Campo Sant’Alvise nel sestiere di Cannaregio, a Venezia.

Gli interventi, per un investimento di oltre 3 milioni di euro, andranno a ristrutturare la porzione del compendio che ospita la palestra principale e a riqualificare lo scoperto esterno. «In particolare si procederà con un generale ripristino strutturale della copertura eliminando la deformazione rilevata che ostacola il regolare deflusso dell’acqua meteorica attraverso i canali di gronda, anch’essi deformati» spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo al cantiere. «La progettazione si pone come obiettivo anche un intervento di potenziamento delle prestazioni sismiche della struttura della palestra per poter così raggiungere il livello di sicurezza previsto dalla normativa vigente - aggiunge Zaccariotto - Contestualmente, verranno effettuati interventi edili per riqualificare il manto di copertura dell’edificio, in particolare si interverrà sulla riorganizzazione dei lucernari, coerentemente con la nuova configurazione strutturale. La nuova soluzione permetterà in questo modo di ammodernare gli spazi interni».

Oltre alla riqualificazione degli spazi interni con una migliore gestione della luce naturale e un miglior controllo dell’acustica interna, si procederà anche al miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro. Si interverrà, inoltre, alla riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della pavimentazione in legno oltre che a riconfigurare e migliorare, con un risparmio energetico, il sistema di illuminazione artificiale dello stesso campo in modo coerente con la nuova struttura di copertura.