Seicentomila euro d'investimento, 4 mesi d'interventi. A settembre la Pertini riparte riqualificata

Al via la riqualificazione del plesso Sandro Pertini di Punta Sabbioni. L'immobile è stato consegnato alla ditta per avviare i lavori alla scuola primaria che ospita il tempo pieno per la quale l’amministrazione comunale ha inteso investire risorse che rispondano alle richieste del cambiamento e dell'innovazione del mondo scolastico. «Il programma funzionale e gli aspetti tecnici sono stati condivisi e concordati con la dirigente scolastica e con la fiduciaria del plesso insieme ai tecnici coinvolti - spiega Lisa Traghetta, assessore con delega alla Scuola -. Abbiamo deciso di iniziare i lavori appena concluso l’anno scolastico, concentrando gli interventi durante l’estate».

Quattro mesi di interventi, 600 mila euro di fondi comunali per migliorare l’attuale edificio e le aree di pertinenza, negli spazi esterni e in quelli interni (servizi, aule insegnati, laboratorio, arredi), e dal punto di vista energetico e di sostenibilità ambientale. È prevista una radicale riorganizzazione funzionale degli spazi, anche per ricavare un’ulteriore aula a laboratorio, mantenendo la volumetria esistente. L’aula insegnanti con relativo archivio, la stanza riservata agli addetti e i vari ripostigli di pertinenza, sono ricollocati in una porzione dell’attuale mensa, lasciando spazio pertanto a una nuova aula a uso laboratorio e una zona ripostiglio.

Ripensati anche i corpi bagno, uno dei quali previsto per gli addetti con relativo spogliatoio, mentre a ovest vengono riqualificati quelli esistenti con un doppio servizio maschi e femmine e un ulteriore per diversamente abili. «Quello della riqualificazione dei plessi scolastici è un percorso che sta continuando con attenzione e programmazione perché le strutture siano al passo con i tempi - continua Targhetta - Continueremo a sostenere la scuola perché vi siano aule immersive e aule materia, aule laboratoriali attrezzate e per soddisfare queste esigenze e le nuove opportunità per gli studenti. Assieme agli uffici stiamo cercando anche risorse adeguate attraverso bandi e finanziamenti».

I corridoi della Pertini avranno nuovi armadi alle pareti vicino alle aule, e per garantire una maggior luminosità è previsto un ribassamento fino alla quota di un metro da terra delle finestre lungo il corridoio a ovest, che godranno dell’affaccio diretto sulla nuova piazza di accesso. La conformazione ad “L” dell’attuale copro della scuola consente la realizzazione di una piazza esterna pensata per estendere l’attività scolastica all’esterno: lezioni all’aperto, ricreazione e attesa degli alunni prima dell’ingresso o uscita dalla scuola, gioco all’aria aperta.

«In questi anni oltre all’ordinaria manutenzione siamo intervenuti nel 2020 per sostituire gli infissi ammalorati e con questo intervento radicale miglioreremo non solo l’edificio ma tutti gli spazi interni e esterni - aggiunge l’assessore alle opere pubbliche Nicolò D’Este -. La scuola Pertini è un altro tassello che questa amministrazione mette nella riqualificazione e adeguamento dei plessi scolastici. Il prossimo cantiere sarà quello dell’ampliamento dell’asilo nido comunale di Cavallino».