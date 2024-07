Quattro milioni per sistemare 247 abitazioni pubbliche a Venezia

Cantieri per rimettere a nuovo altre 247 abitazioni pubbliche tra centro storico e terraferma veneziana, con un investimento di quasi 4 milioni di euro, e consegna delle case - che poi passeranno all'assegnazione in base a bandi e graduatorie - entro il primo semestre del 2025. Sono i numeri anticipati dal presidente di Insula, Fabio Raschillà, in merito al programma di lavoro dei prossimi mesi della società partecipata del Comune che si occupa della gestione e amministrazione degli immobili di edilizia residenziale.

«Tempo un paio di settimane e saranno bandite tutte le gare - precisa Raschillà -. Intanto contiamo di mettere a gara un primo lotto di lavori già entro metà luglio». Si tratta di un intervento con il quale saranno sistemati 11 alloggi in centro storico e nelle isole. E sempre tra Venezia e le isole, le abitazioni interessate da questo blocco di interventi saranno 45, mentre in terraferma 202, 33 delle quali nel rione Pertini.

Insula spiega che si tratterà principalmente di lavori complessi, cantieri abbastanza invasivi, necessari a causa delle condizioni degli stabili, lasciati in quel modo da chi li ha utilizzati. «Globalmente - prosegue il presidente di Insula -, andremo ad intervenire in appartamenti e abitazioni libere e rilasciate o liberate dagli occupanti nell’arco temporale degli ultimi due anni, rimasti vuoti perché riconsegnati in condizioni tali da richiedere interventi di fondo e rimessa in sicurezza interna».

Sono numeri «importanti», quelli che saranno cantierizzati a breve, che si sommano a quelli già messi in cantiere da Insula, e che vedono come obiettivo dell'attuale presidenza la sistemazione dell'intero patrimonio immobiliare di competenza: 13 ampie cantierizzazioni in corso d'opera per quasi 17 milioni di euro, che interessano 226 appartamenti, 29 dei quali già terminati e resi disponibili quest’anno, 23 in fase di ultimazione e 174 in lavorazione o con lavori già assegnati.