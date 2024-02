Al via cantieri per 15 milioni di euro: saranno sistemate e affidate 350 abitazioni a Venezia

Insula, braccio operativo del Comune di Venezia per la manutenzione urbana, le infrastrutture e l'edilizia, ha varato il piano cantieri 2024 per la residenzialità. Entro l’anno saranno appaltati oltre 15 milioni di euro di lavori su tutto il territorio, di cui 1,2 milioni già aggiudicati e quasi 6 in gara con prevista cantierizzazione entro maggio.

Sono questi i numeri sui quali Insula sta lavorando: cantieri che sistemeranno e renderanno consegnabili nei prossimi anni centinaia di appartamenti e residenze tra Venezia, terraferma e isole. A dettagliare l’ambizioso programma, già finanziato, è il presidente della società, Fabio Raschillà, che traccia l’orizzonte: «Con gran determinazione siamo riusciti ad avere importanti risorse da parte dell’amministrazione comunale e adesso cominceremo un’importante stagione cantieristica sul territorio. Il tutto per dare risposte residenziali al crescente numero di cittadini che hanno partecipato ai bandi Erp e non Erp».

L'anno appena iniziato sarà quindi caratterizzato da un’imponente campagna di ristrutturazioni, che dovrebbe avere un impatto positivo sulla disponibilità di residenze sociali. Complessivamente con tutta l’operazione si metterà mano a 350 tra abitazioni e appartamenti. Per quanto riguarda il primo lotto di lavori al via, quello da 1,2 milioni di euro, verranno sistemati e rimessi sul mercato residenziale a scopo sociale 30 appartamenti in pieno centro storico, dando una prima concreta «importante risposta all’emergenza abitativa dei veneziani».

Con il lotto di lavori ancora in gara, che si chiuderà a maggio, verranno sistemate 19 abitazioni alla Giudecca, 22 a Sacca Fisola, 8 al Lido-Pellestrina, 11 tra Murano e Burano, mentre in social housing verranno sistemate altre 13 abitazioni a Murano e 11 nelle altre isole. «Si tratta di uno tra i più importanti interventi massivi di Insula degli ultimi periodi - conclude Raschillà -, che oltre a rendere nuovamente disponibili centinaia di abitazioni, offrirà alle imprese locali dell’edilizia e la lunga filiera solide opportunità di lavoro».