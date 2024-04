Jesolo, cantieri edili fermi con l'arrivo dei turisti da Austria e Germania

Stop ai cantieri durante le festività di Austria e Germania. La giunta di Jesolo ha accolto la richiesta avanzata dall'Associazione Jesolana Albergatori in merito alla regolamentazione dei cantieri edili (in tema di inquinamento acustico) aperti in alcune aree sensibili della città. «Un punto d’incontro frutto di confronti tra Aja e amministrazione comunale – spiega il presidente di Aja, Pierfrancesco Contarini – che, da parte sua, ha dimostrato di avere una chiara visione turistica, sensibilità, ma anche capacità di accogliere i suggerimenti da parte di chi, come noi, rappresenta la principale categoria della città».

«Jesolo è una città in continua crescita e tanti sono i cantieri avviati. Ci sono, però, delle zone e dei periodi particolarmente sensibili, che necessitano di una specifica regolamentazione di giorni e orari in cui i cantieri possono continuare a rimanere aperti», aggiunge Contarini. Le festività nazionali di Austria e Germania, di fatto segnano l’inizio della stagione estiva con i primi grandi flussi di presenze di ospiti stranieri. Quindi, niente lavori durante l’Ascensione (10 e 11 maggio), la Pentecoste (16, 17 e 18 maggio) e il Corpus Domini (il 30 e 31 maggio) ed esclusione dalla possibilità di deroga (quindi chiusura dei cantieri) anche nell’intera giornata di sabato a partire dal 16 maggio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday