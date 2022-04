Capannone del Petrolchimico al Comune, sindacati: «È un posto storico, deve rimanere tale»

L'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro oggi a Mestre: lo storico capannone del Petrolchimico che è stato acquistato dal Comune alla cifra simbolica di tremila euro da Eni sarà ristrutturato e impiegato per eventi culturali, mostre, convegni, anche legati alle lotte operaie che lì hanno trovato spazio. Giovedì la giunta approva l'atto con cui il capannone tornerà nella proprietà e disponibilità del Comune.

Le reazioni dei sindacati non hanno tardato ad arrivare. «Luogo simbolo di assemblee sindacali e battaglie dei lavoratori per difendere impiego, salute e sicurezza, è un posto storico dove le immagini alle pareti ricordano chiusure ma anche trasformazioni industriali e, non da ultimo, gli attentati degli anni '70 - commenta Giuseppe Callegaro, segretario Femca Cisl Venezia -. Da tempo chiedevamo un incontro a Eni e Comune, e oggi rinnovo l'invito per stabilire che questo luogo storico rimanga tale. Si decida che i sindacati possono continuare a usarlo, e venga aperto a un utilizzo sociale per tutta la provincia». Duro il segretario della Filctem Cgil di Venezia, Davide Camuccio. «Quest'operazione, in cantiere da anni, è l'ennesima dimostrazione della volontà di Eni di abbandonare Porto Marghera. Il Capannone del Petrolchimico necessita di interventi per renderlo agibile, per un investimento di circa 200 mila euro, ed Eni non ci ha pensato due volte a svenderlo, pur di chiudere l'ennesimo pezzo di chimica, di storia, di cultura operaia. Non solo nel passato, anche nel presente e nel futuro Eni non vuole essere più protagonista a Marghera. Il dramma sta nel cedere il Capannone al sindaco, che più di tutti è distante dal mondo industriale e operaio».