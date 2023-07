Grandi cattedrali nel deserto: in provincia di Venezia 1.432 capannoni inutilizzati

In provincia di Venezia ci sono 1.432 capannoni inutilizzati. Quasi un migliaio e mezzo tra piccole, medie e grandi "cattedrali nel deserto", come vengono chiamati questi spazi abbandonati, che figli di un boom speculativo che ha segnato il nostro territorio, per superficie occupata oggi valgono 3,48 metri quadrati in disuso per residente.

A dare i numeri di questo capitale investito ma attualmente inutilizzato, è l'ultimo studio commissionato dalla Confartigianato e realizzato da Smart Land, che ha fotografato lo stato attuale del consumo di territorio e cercato di individuare le potenzialità di questa situazione complessa. L'analisi dei dati, infatti, ha fatto emergere anche una positiva dinamica; dal 2016 al 2022, dopo un periodo di stagnazione, il mercato di questi immobili è ripreso, e negli ultimi 6 anni i capannoni in disuso sono calati del 10,1% con il riutilizzo di 171 edifici.

Un trend che andrebbe agevolato, soprattutto in chiave di rigenerazione urbana. «Lo stock di inutilizzato in provincia equivale al 15,6% del totale nel Veneto - spiega Federico Della Puppa di Smart Land -. L'incidenza provinciale tra capannoni utilizzati ed inutilizzati è invece all'11,1%, praticamente un capannone su 10 è vuoto». Si tratta «di una immagine reale ed emblematica del nostro territorio, che da un lato ha vissuto la bolla speculativa dei capannoni costruiti in sovrappiù grazie a facilitazioni fiscali o per pura speculazione sugli incentivi, ma che oggi ci porta il conto e mette davanti due criticità - osserva il presidente della Confartigianato imprese città metropolitana di Venezia, Siro Martin -. Da un lato si è sprecato inutilmente territorio, dall'altro immobilizzato o comunque congelato i capitali investiti per costruire queste cattedrali nel deserto».

Secondo la Confartigianato, le potenzialità di questo patrimonio immobiliare inutilizzato comunque restano: in virtù della piccola ripresa del mercato, è stato calcolato che gli investimenti attivabili su tutto il patrimonio in disuso con interventi di demolizione o pieno recupero genererebbero in provincia un giro di oltre 1,21 miliardi di euro. Le sole demolizioni dei capannoni messi troppo male e il conseguente rimboschimento del territorio "liberato" valgono almeno 37 milioni di euro, la ricostruzione con destinazione produttiva dove possibile si stima valga almeno 230 milioni, mentre il recupero di questi spazi con destinazione non produttiva 516 milioni.

«Lo studio ci ha evidenziato questi dati economici ed ecologici importanti su cui ragionare - aggiunge Martin - soprattutto per impostare e programmare l'uso di questi spazi che non possono restare per sempre abbandonati. Dovendo limitare l'antropizzazione del suolo, occorre pensare alle strategie da mettere in campo per utilizzare questo patrimonio, avviando un processo di rigenerazione urbana e territoriale che coinvolga le imprese, ma prima di tutto la politica».