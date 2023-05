Car sharing: Venezia, in 5 anni un risparmio di 48 tonnellate di C02

Il servizio di car sharing nel territorio comunale di Venezia proseguirà per altri 12 mesi. Lo ha stabilito la giunta, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi di mobilità, nonché di contribuire alla soluzione dei problemi del traffico e della sosta, incentivando lo sviluppo dei servizi integrativi di trasporto e nella fattispecie il potenziamento e l’evoluzione deI servizio di sharing mobility.

«Allineare le scadenze dei tre servizi di sharing mobility è una strategia efficace nell’ottica di massimizzare i benefici per l’utente agevolandone l’utilizzo, sia mediante una piattaforma unitaria che garantisca l’accesso a tutti i servizi di sharing mobility, sia mediante una distribuzione omogenea dei servizi su strada (micro stazioni di mobilità con tutti i servizi vicini tra loro e vicini alle fermate bus, tram, treni) - spiega l'assessore alla mobilità, Renato Boraso -. È anche il modo per incrementare la domanda di utilizzo in ragione di una maggiore accessibilità e visibilità di tutti i servizi disponibili e per efficientarne la gestione abbattendone, conseguentemente, i relativi costi organizzativi a fronte di un possibile miglioramento della qualità degli stessi. Sarà inoltre possibile garantire un monitoraggio unitario della soddisfazione dell’utenza rispetto all’offerta complessiva di sharing mobility in città».

Un risparmio di 48 tonnellate di CO2

Ad oggi il servizio di car sharing offre 45 vetture ibride (che percorrono in elettrico circa il 50% dei km) e 16 stazioni di sosta con un totale di 63 stalli (di cui 29 in laguna e 34 in terraferma). Sono 4.391 gli iscritti al servizio che abitano nell’area della città metropolitana e un migliaio gli esterni. «Dal 2018, in cinque anni, sono stati percorsi 1.800.000 chilometri con un risparmio di CO2 stimato in 48 tonnellate (per assorbire la stessa CO2 in 5anni servirebbero circa 600 alberi) - conclude Boraso -. Dopo il covid si registrano oltre 800 noleggi al mese, quasi 10mila all'anno», (prima del covid erano 600-700 al mese ).