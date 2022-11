A San Donà il caravan americano dove bere caffè e leggere un libro

Da sabato 26 novembre fino al 26 dicembre, sul primo tratto pedonale di San Donà torna l’Airstream di Natale “Una stanza in città”, l'iconico caravan americano "atterrato" in centro città come fosse una navicella argentea. L’iniziativa, organizzata dall'assessorato alla Rigenerazione urbana, ha permesso la creazione di uno spazio natalizio dove rilassarsi, bere un caffè d'asporto, fermarsi a chiacchierare in compagnia o leggere un libro su una comoda poltrona.

L’Airstream è un esperimento per far immaginare la città sotto un'altra lente, come fosse una casa a cielo aperto. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Da quest’anno inoltre si terranno varie iniziative all’interno sia per i più piccoli che anche per i più grandi. Di seguito il programma parziale degli appuntamenti.