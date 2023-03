Carenza di personale nella ristorazione: chef diffonde un video per cercare collaboratori | VIDEO

Si fa più pressante, con l'avvicinarsi della bella stagione, il problema della carenza di personale nelle aziende. A Venezia la questione tocca in particolare il settore alberghiero e quello dei ristoranti, come testimoniato anche da una recente iniziativa di Daniele Zennaro, chef del ristorante Algiubagiò in fondamente Nove: non riuscendo a trovare collaboratori per la sua cucina ha pubblicato un video per proporre le posizioni aperte.

Il filmato ha avuto una certa risonanza mediatica e migliaia di visualizzazioni, ma a quanto pare, per ora, non ha raggiunto l'obiettivo. "Anche parlando con colleghi di altre città si capisce che la difficoltà a reperire personale è diffusa a livello nazionale - racconta Zennaro -. Eppure, soprattutto dopo il covid, buona parte della ristorazione si è adeguata per andare incontro alle necessità di chi vuole lavorare con ritmi diversi dal passato". Ma, secondo lo chef, non è sufficiente. "I possibili candidati non si presentano neanche a fare il colloquio, oppure tergiversano per una settimana e alla fine rifiutano".