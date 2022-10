Caribe si aggiudica il titolo di migliore parco acquatico e rilancia con nuovi investimenti

Per la quattordicesima volta Caribe Bay è il migliore parco acquatico: il titolo 2022 è stato assegnato nel corso della 21^ edizione dei "parksmania awards", rassegna internazionale organizzata dalla testata giornalistica Parksmania.it, in una cerimonia che si è svolta venerdì 21 ottobre a Movieland (Lazise, Verona). Presenti i rappresentanti di oltre 50 parchi provenienti da Italia, Germania, Francia, Austria e Danimarca.

Soddisfazione da parte del patron Luciano Pareschi: «Siamo orgogliosi di questo risultato che condivido con la mia famiglia e tutti i nostri collaboratori. Il premio - sostiene - contribuisce a migliorare ulteriormente l’offerta turistica e l’immagine di Jesolo. Usciamo da due anni di grande sofferenza: per mantenere il livello qualitativo abbiamo sacrificato ingenti capitali, provenienti in larga parte dalla vendita di terreni, ma finalmente possiamo guardare al futuro con rinnovato entusiasmo».

In vista, infatti, c'è un «ambizioso progetto» per migliorare ulteriormente il parco, i cui dettagli saranno resi noti in primavera. Per ora si sa che è previsto un ampliamento di 25-30mila metri quadri, anche con l'obiettivo di allungare la stagionalità della struttura attraverso una zona adibita a Spa e centro benessere. I programmi prevedono inoltre la realizzazione di un’area destinata alla pratica del surf, che sarà tra le più grandi d’Europa.

«Nel corso della stagione 2022 più volte siamo stati costretti a chiudere le biglietterie – prosegue Pareschi – perché abbiamo raggiunto il numero limite di ospiti ed è quindi fondamentale aumentare la capacità del parco. Non è nostra intenzione cementificare: l’ampliamento seguirà il modello attuale, sarà sostenibile e valorizzerà l’ambiente circostante».