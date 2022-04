Caribe Bay si affida a Radio Company e Radio Wow per la colonna sonora del parco

Dirette ed eventi sul palco di Shark Bay, animazione, challenge con gli ospiti e tanta musica. L'inizio della stagione estiva si avvicina e a Caribe Bay, parco acquatico di Jesolo tematizzato in chiave caraibica, fervono i preparativi. Tra le prime novità c'è l’accordo con il gruppo radiofonico Sphera Holding, che sarà il nuovo media partner per tutta la stagione 2022. Nata dalla fusione di due storiche realtà del nord-est (Company Group e il Gruppo Radio Padova), Sphera rappresenta un pool di emittenti diffuse in tutto il nord Italia, leader di ascolti in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’accordo ha un duplice scopo: promuovere le attività di Caribe Bay attraverso radio, web e social, e sviluppare un programma di intrattenimento live per gli ospiti. La radio ufficiale del parco sarà Radio Company, con una programmazione orientata alle hit del momento e con alcune dirette dalla postazione situata nel villaggio dei pirati, di fronte a Shark Bay, interagendo con gli ospiti. Nel corso della stagione, inoltre, saranno annunciati eventi, concerti e progetti speciali che coinvolgeranno sia i visitatori del parco sia i follower sui social.

Accanto a Radio Company, Radio Wow gestirà tutti gli appuntamenti rivolti ai più giovani, come gli happy hour con musica dal vivo nella zona Chiringuito Beach. L’emittente, caratterizzata da una selezione musicale pop, dance, reggaeton e house, sarà anche “official radio” del Vanilla Club, locale adiacente a Caribe Bay. Andrea Pirola, direttore marketing e comunicazione di Caribe Bay commenta: «La musica è un ingrediente fondamentale del divertimento e Sphera Holding garantisce un’offerta di intrattenimento che intercetta trasversalmente tutto il nostro pubblico, dai giovani alle famiglie con bambini». Mentre Mattia Comin, Ceo di Sphera, spiega: «Siamo pronti a riempire le giornate di Caribe Bay con la nostra musica, forti di una community particolarmente attenta a tutto ciò che è divertimento e tempo libero di qualità».