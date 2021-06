A Mattia Carlin il premio per il management culturale del Premium International Florence Seven Stars

Si terrà sabato 26 giugno, a Firenze, la premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars, con l'ambasciatrice Marie Sidsel Hover nel ruolo di madrina e la presenza dell'ambasciatore Gaetano Cortese. La cerimonia avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da professionisti dell’Accademia fiorentina di MusicArea di Firenze sul “Belvedere” del Plus Florence.

Il premio va alle migliori figure delle arti, della cultura e della scienza, alle imprese innovative, al made in Italy con capacità di generare ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi: è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore e ad esserne degna testimonianza. La giuria, composta da sette giurati internazionali e presieduta dallo storico d'arte moderna e contemporanea Carlo Franza, attraverso più sessioni di lavoro ha selezionato la rosa dei vincitori.

Tra i premiati ci sarà il veneziano Mattia Carlin, vicepresidente dell’Unione dei Consoli in Italia, distintosi nel campo del management culturale. «Sono felicissimo ed onorato di ricevere questo prestigioso premio - è il suo commento - in una città come Firenze, considerata la culla del Rinascimento, periodo al quale, negli anni universitari nella mia città, Venezia, ho dedicato approfonditi studi. Ed oggi spero che il nostro Paese possa ripartire anche da Firenze: già poterci avvicinare l'uno all'altro, stringerci la mano, scambiarci un sorriso sarà un grande passo avanti.

Siamo stati confinati troppo a lungo e abbiamo sentito il peso dell'isolamento e della solitudine. Abbiamo sofferto per l'ansia e la paura della malattia, che ormai sembra un brutto sogno. Adesso dobbiamo riabituarci alla speranza, alla serenità, alla convivialità. Ma questo è un compito gradito. Dedico questo premio a mio padre Giorgio che a giugno compirà 80 anni, un uomo di grande dignità quella appunto che il rinascimento fiorentino ci ha insegnato a seguire nella vita».

Tutti i vincitori