Carlo Boffi Farsetti nuovo vicepresidente della Fondazione di Venezia

Carlo Boffi Farsetti è il nuovo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Fondazione di Venezia. Subentra a Vincenzo Marinese, dallo scorso maggio presidente. «Una nomina – sottolinea Vincenzo Marinese, presidente della Fondazione di Venezia – che conferma la volontà dell’ente di dare ulteriore vigore a un impegno sempre più improntato a garantire risposte concrete ed efficaci alle istanze e ai bisogni della comunità veneziana. L’esperienza di Boffi Farsetti in ruoli strategici nella tutela della civile convivenza e del territorio è, in questo senso, una garanzia imprescindibile».

Carlo Boffi Farsetti, già prefetto a Venezia dal 2016 al 2018, ha prestato il servizio militare nell’arma dell’Aeronautica e ha lavorato sia nel settore privato che in quello pubblico (Provveditorato agli studi, ministero della Difesa – Marina Militare), prima di entrare nell’amministrazione civile dell’interno nell’aprile del 1981. Tra i più significativi incarichi ricoperti, quelli di responsabile della pianificazione di emergenza per eventi di protezione civile, di direttore della divisione polizia ferroviaria e molti altri. Nominato prefetto nel dicembre 2007, è stato incaricato di far parte della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di Napoli, in seguito allo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni della criminalità organizzata.