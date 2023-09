I cocai di “A Venessia” incontrano Carlo & Giorgio: serie di vignette sui turisti in città

In comune hanno l’ironia, con la quale descrivono la venezianità. Lui, Sebastiano Mandruzzato, è fumettista e dal 2018 è impegnato nel progetto “A Venessia”, le vignette ormai celebri che hanno per protagonisti piccioni e gabbiani. Loro, Carlo & Giorgio, duo di attori comici originari di Murano, di recente hanno dato vita sui social ad alcune strisce di grande successo, scherzando su alcuni luoghi comuni legati alla quotidiana presenza turistica in città.

Proprio l’ironia ha fatto scaturire una collaborazione che vede Carlo & Giorgio incontrare cocai e colombi di "A Venessia" in una serie di vignette, la prima delle quali è apparsa nei giorni scorsi sui social del duo. «Ne vedremo delle belle», annunciano gli attori che, dopo aver registrato il tutto esaurito nella tournée estiva, sono al lavoro per la stagione teatrale invernale.

Le vignette regaleranno un divertente spaccato sulla vita di tutti i giorni a Venezia, con un occhio sempre rivolto all’attualità, con testi rigorosamente in veneziano. «Ho sempre pensato - svela Mandruzzato - che sarebbe stato bello far incontrare i miei personaggi con Carlo & Giorgio. Ora i tempi sono maturi per dare vita ad un connubio che, speriamo, possa essere premiato dal pubblico».