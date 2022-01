Presidenza della Repubblica, FdI lancia Carlo Nordio. Speranzon: «Alto profilo morale»

La proposta di Carlo Nordio alla presidenza della Repubblica lanciata questa mattina da Giorgia Meloni all'assemblea dei grandi elettori di Fratelli d'Italia raccoglie entusiasmo in terra veneta, a partire dal capogruppo FdI in consiglio regionale Raffaele Speranzon: «Parliamo di un veneto con alle spalle decenni di esperienza in magistratura, dall'altissimo profilo morale, simbolo di legalità e indipendenza, mai legato ai partiti politici e certamente non divisivo; un nome noto anche senza aver mai cercato l’esposizione mediatica: un profilo di grande autorevolezza».

Il fatto che Nordio sia veneto, secondo Speranzon, può rappresentare un ulteriore vantaggio. «È ora che questo territorio, talvolta ignorato e anche bistrattato come ha dimostrato l'ultima ripartizione fatta dal governo dei fondi della rigenerazione urbana, possa ambire per la prima volta nella storia d’Italia a vedere un proprio autorevole rappresentante eletto Presidente della Repubblica», conclude Speranzon.