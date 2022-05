Carmine Lopez nuovo comandante interregionale Italia Nord-Orientale della guardia di finanza

Si è tenuta oggi la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale della guardia di finanza tra il generale Bruno Buratti e il generale Carmine Lopez. Buratti, dopo quasi 4 anni, lascia la sede veneziana per proseguire in un nuovo ruolo al comando generale.

Lopez, 62enne nato a Caltanissetta, è entrato in Accademia nel 1979, è plurilaureato e ha svolto attività di insegnamento in materie giuridiche, economiche e tecnico professionali presso diversi atenei e istituti del corpo. È autore di numerosi articoli in campo tributario e coautore di pubblicazioni di carattere giuridico e amministrativo. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori operativi e funzionali del corpo tra i quali quello di comandante regionale Lazio e Interregionale dell’Italia Sud Occidentale – Palermo. È stato anche vice capo di gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

«Dalla relazione del generale Buratti è emersa una grande attività quotidiana, sua e delle oltre 3mila persone in forza al comando in Veneto - commenta il presidente della Regione, Luca Zaia, che oggi ha accolto il nuovo comandante Lopez -. Penso alle numerose frodi scoperte, dal falso made in Italy al traffico illecito di carburanti. Noi siamo sempre dalla parte di chi combatte ogni giorno l’illegalità per avere una maggiore giustizia sociale. Se qualcuno non paga le tasse o commette illeciti fiscali non fa un danno solo alle istituzioni ma toglie risorse ai cittadini, al bene comune».