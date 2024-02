I bambini delle scuole accendono il Carnevale in via Garibaldi

Anche quest'anno via Garibaldi, a Venezia, si è colorata dei costumi del Carnevale dei bambini delle scuole locali. L'8 febbraio, giovedì grasso, si sono radunati studenti, insegnanti e famiglie di cinque istituti dell'area: il nido Ciliegio, le scuole dell’infanzia Sant'Elena e Pascolato, la primaria Gozzi e la secondaria Calvi. Dal ritrovo all’esedra, alle 10 del mattino, le classi sono state accompagnate in corteo fino a Riva Sette Martiri per poi tornare al punto di partenza, dove la sfilata si è conclusa alle 11.30.

L'iniziativa è diventata ormai una consuetudine, particolarmente sentita e partecipata dalla comunità locale. Una festa che ha lasciato libertà alla fantasia e alla vivacità dei bambini, fra travestimenti e coriandoli come da tradizione. Gli alunni della classe prima della Calvi per i propri vestiti si sono ispirati a Marco Polo, che costituisce il tema dell'edizione di quest'anno. Quelli di quarta e quinta della Gozzi hanno ballato il minuetto, storica danza risalente al XVII secolo che veniva praticata anche nelle feste veneziane, come riportato in un celebre dipinto di Antoine Watteau.

I piccoli partecipanti hanno ricevuto in omaggio gli sparacoriandoli e palloncini a forma di cagnolino fatti dai genitori. «Come sempre - raccontano le organizzatrici - regnavano l'entusiasmo e il divertimento. Cercheremo di continuare a riproporre ogni anno questa bella iniziativa, che coinvolge gli abitanti e le scuole di Castello anche con il contributo di tutti i negozi di via Garibaldi e delle zone limitrofe. Con questo evento - concludono - vogliamo mantenere viva una meravigliosa festa storica di rilevanza mondiale, a dimostrazione che Venezia è ancora vitale, con i suoi bambini e la loro energia gioiosa».