Carnevale a doppia faccia: quasi pienone nei weekend, male gli infrasettimanali

Concluso il Carnevale di Venezia, quest'anno tenutosi tra il 28 gennaio e il 13 febbraio, è tempo di bilanci. L'amministrazione comunale, a caldo, già la sera del 13 febbraio ne ha dato uno assolutamente positivo: «La scelta di puntare sul Carnevale diffuso in tutto il territorio comunale ha funzionato, è anche un modo per decongestionare il centro storico - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro -. C’è stato un importante afflusso di visitatori soprattutto nei weekend e anche con il maltempo le persone sono venute a trovarci». Questo afflusso è stato stimato dall'amministrazione in circa 170mila persone presenti in città nell'ultimo fine settimana. «Una manifestazione che ha registrato, seppur in una edizione “bassa” nel calendario, grande partecipazione e attenzione mediatica internazionale» ha spiegato Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa, la società partecipata dal Comune che organizza l'evento.

Se le valutazioni sulla riuscita dell'evento rientrano nell'ambito soggettivo, più interessante è capire come sia andato l'impatto turistico dello stesso, essendo i 18 giorni di eventi esplicitamente pensati per attrarre visitatori da tutto il mondo. E in questo senso, i dati preliminari sui pernottamenti nelle strutture ricettive ("presenze" in linguaggio tecnico), raccontano di un Carnevale "a doppia faccia", come spiega il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa. La faccia positiva riguarda «i weekend nei quali abbiamo avuto tassi di occupazione elevati: intorno all’85% il primo e tra l’85% e il 90% quest’ultimo. Dati che rispecchiano la tradizione di tutte le edizioni del carnevale a Venezia». L'altra, negativa, riguarda «i giorni infrasettimanali nei quali il tasso di occupazione è stato molto più basso. Questo è un fenomeno che si registra da qualche anno e possiamo dire che carnevale stia diventando un evento che si vive principalmente nel fine settimana». Un dato che conferma quanto empiricamente registrato da chi vive quotidianamente il centro di Venezia, e che in qualche modo conferma la concentrazione del grosso dei flussi turistici in pochi giorni dell'anno: fatto su cui l'amministrazione spera di dare risposta attraverso un ticket d'accesso in città, come noto, che entrerà in funzione dal 25 aprile per 29 giorni ad alta pressione turistica nel 2024 (dalle 8.30 alle 16.30, e esentando però i turisti veneti, oltre a molte altre categorie).

I dati più bassi rispetto al 2023 - che peraltro aveva visto un inizio dell'anno "record" per il turismo, non solo a Venezia ma in tutta Italia, per poi rallentare - hanno naturalmente anche altre ragioni contingenti, come spiega Scarpa: «Questo carnevale ha scontato il fatto di essere giunto molto basso, a gennaio, quando le temperature sono particolarmente rigide e in un periodo a forte rischio maltempo, aspetto che infatti non ci ha aiutato». Le piogge, in particolare nell'ultimo weekend, quello del 10-11 febbraio, hanno visibilmente ridotto i visitatori giornalieri, oltre ai pernottamenti, creando non poco disappunto negli esercenti che contavano su quei giorni d'inverno per sollevare la stagione. «Però nel tirare le somme possiamo osservare un aspetto positivo - conclude Scarpa -. C’è la voglia della gente di muoversi e di investire nelle vacanze e in particolare in una visita alla nostra città. Possiamo quindi affermare che questo carnevale è stato la cartina tornasole di quella che era una nostra speranza, ossia che il 2024 confermi i risultati positivi del 2023. Adesso abbiamo di fronte a noi un periodo di bassa stagione, da sempre molto lento, per poi riprendere con la Pasqua, che sarà la seconda prova che affronteremo e che ci permetterà di capire se il 2024 sarà un anno positivo».