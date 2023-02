La sfilata dei bambini anima il Carnevale di Castello

I bambini e le famiglie di quattro scuole di Castello, a Venezia, si sono dati appuntamento in via Garibaldi per festeggiare il carnevale da protagonisti, con una sfilata mascherata di quartiere. La manifestazione, che si è svolta venerdì 17 febbraio, ha raccolto i piccoli scolari del nido Ciliegio, delle scuole dell’infanzia Sant'Elena e Pascolato e della primaria Gozzi. Con loro le educatrici degli istituti, che hanno accompagnato i coloratissimi carri in corteo fino alla Riva Sette Martiri e nel tragitto di ritorno.

Una mattinata di festa, iniziata alle 10 e conclusa alle 11:30. Quest'anno i carri hanno rappresentato i temi della pace, del rispetto delle diversità e del carnevale degli animali. Realizzati grazie alla collaborazione scuola-famiglia, i carri sono stati impreziositi dagli elaborati dei bambini. All'apertura del corteo un carro musicale ha guidato la sfilata con musiche carnevalesche tra l'entusiasmo e il divertimento di tutti, per un evento spontaneo che ben rappresenta il carnevale "autentico" dei residenti locali.

«La nostra intenzione - spiega Rachele, in rappresentanza dei genitori delle scuole - è portare avanti con cadenza annuale questa meravigliosa iniziativa, che coinvolge attivamente gli abitanti e le scuole di Castello». Volge al termine, intanto, il periodo del carnevale: le ultime iniziative del weekend anticipano il finale sancito dal martedì grasso, 21 febbraio.