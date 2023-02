A Marghera in scena la sfilata dei carri allegorici con 900 figuranti in maschera

Diciassette carri mascherati con 900 figuranti, la banda musicale e le majorette. Nel pomeriggio di oggi il Carnevale dei carri ha invaso Marghera, con la sfilata che da Via Fratelli Bandiera Bassa ha percorso le vie cittadine passando per Piazza Mercato e Piazza Municipio. Alla manifestazione, messa a punto dall’Associazione Eventi 2000, da Vela Spa e Città in Festa, hanno partecipato anche il sindaco Luigi Brugnaro e gli assessori al Turismo e alla Promozione del Territorio, Simone Venturini e Paola Mar, e il direttore generale Morris Ceron, oltre ad alcuni consiglieri comunali. Presente anche il presidente della Municipalità Teodoro Marolo e, in rappresentanza di Vela Spa, l'amministratore unico Piero Rosa Salva e il direttore operativo Fabrizio D'Oria.

A colorare il percorso della sfilata il carro di ABC Marghera 2023, soprannominato “Elefantino Elmer”, l'elefantino colorato che vive nella giungla assieme ai suoi amici elefantini tutti grigi. Protagonista anche il Gruppo Simpatia Musestre con il carro a tema “L’America di Trump”, quello degli Amici di Quarto d’Altino con il carro a tema “L’unione fa la forza”, quello del gruppo Bersaglieri Simpatizzanti di San Stino di Livenza che propone "The animal’s circus”, poi ancora il carro degli amici di Via Colombo con “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, l’associazione Luna d’Agosto con un carro amato dai piccini “Il magico mondo di Topolino”.

Presenti al carnevale di Marghera anche il gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta che hanno presentato “Sorprese e fantasia…40 anni di allegria”, gli Amici di Rio con la Pro Loco di Scorzè con il carro allegorico “I Romani de Rio”, il gruppo carnevale Sirena con “Al circo al circo”.

Lettera per Speaker con “Fiesta” è il carro di Dese, con i Mariachi messicani interpretati dai giovani della città. Presente anche il Gruppo Santa Maria di Piave con il carro “2W se fosse tempo perso?”, gli amici di Merlengo-Treviso che hanno sfilato con “Dal passato al presente un viaggio nel tempo travolgente”, un carro pronto a raccontare gli ultimi 20 anni trascorsi.

A completare il corteo I Cei-Plin con “MAYarrendersi” il carro colorato dalle maschere e dalle scenografie degli antichi ayam, i famosi guerrieri che nutrivano una profonda ammirazione e un grande rispetto per Madre Natura, “Incanto” dei Pro giovani Carmignano, il carro “De Doman non v’è certezza” dell'associazione Amici Forever e Sacro Cuore, e quello degli Amissi del zio Mestrino con “Ieri oggi…Venezia”, che parte da un vecchio burattinaio che trova una bambola abbandonata in un antico baule. In strada anche Ara i veci con il carro “Dobbiamo ritornare a scuola”.

Ad accompagnare il corteo anche musica e balli con le Majorettes Magic Stars di Jesolo, il gruppo Freestyle Acrobatic, i giovani atleti della Asd ginnastica artistica, il gruppo Quad e M.D.S.S., l'associazione Prog Cultura e la scuola infanzia San Pio X e Ca’ Sabbion.