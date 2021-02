Si chiude il Carnevale 2021, l'edizione che ha portato la tradizione sul web

Si conclude l’edizione 2021 del Carnevale di Venezia, otto giorni di attività tutta in digitale con un’ottima risposta da parte del pubblico. La festa, nonostante la pandemia, meritava di avere il suo spazio e l'ha trovato nel mondo virtuale del web, che l'ha resa «unica nel suo genere», come evidenziato dal sindaco Luigi Brugnaro: «La cosa più importante - ha detto, a chiusura dell'evento - era far capire al mondo e a chi ama la nostra città, e il Carnevale in particolare, che Venezia è viva ed è pronta a ripartire proprio dalle sue tradizioni e dall’innovazione».

In migliaia collegati allo streaming quotidiano

Dal 6 al 7 febbraio e dall’11 al 16 febbraio, 8 puntate da un'ora e mezza sono state trasmesse in streaming da Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Una carrellata di interviste, curiosità e racconti sul Carnevale presente e passato - dalla storia delle dodici Marie al Volo dell’Angelo, dalle sue maschere più famose ai costumi e ai travestimenti, dal teatro alla trasgressione - per un totale di oltre 15 ore di trasmissione. Per ciascuna puntata sono stati impegnati ogni giorno 12 ospiti, 10 tecnici e 10 artisti per un totale di 150 maestranze tecnico-artistiche coinvolte. Il sito ufficiale del Carnevale ha registrato 15mila contatti al giorno, il canale Facebook oltre 90mila, Instagram 30mila.

Mille partecipanti alle Virtual Room

L'intrattenimento online si è svolto tramite le 24 "stanze virtuali" del Carnevale, di cui 20 dedicate ai bimbi e ai ragazzi tra i 7 ai 17 anni, in diretta dalle sale di Ca’ Vendramin Calergi. Per i più piccoli, il Kids Carnival ha proposto laboratori, performance, racconti interattivi, e un’edizione digitale del concorso "La mascherina più bella". Per gli adolescenti c'era il Teen Carnival con travestimenti, tutorial, contest, meet&greet con gli influencer del momento: Alice de Bortoli (con l’edizione delle pillole Alice al Carnevale di Venezia e con la virtual dedicata alla maschera) e Diego Fusina con il Tik Tok Carnival Challenge.

Quattro stanze virtuali sono state dedicate al concorso della maschera più bella, con oltre 1000 partecipanti: iscritti sul sito ufficiale, sono stati selezionati dalla giuria artistica e hanno partecipato alle dirette degli appuntamenti giornalieri nelle stanze virtuali fino a sabato 13 febbraio. I finalisti hanno sfilato in diretta streaming domenica 14, con la proclamazione di due vincitori: "La medichessa della peste" (Castel San Lorenzo, Italia) e "La gioia di vivere" (Amburgo, Germania), che saranno ospiti speciali dell'edizione 2022.

Produzione e trasmissioni di 50 “Storie di Carnevale”

Ogni giorno inoltre sono state prodotte e trasmesse le "Storie di Carnevale", oltre 50 brevi clip da 4 minuti appositamente realizzate, che hanno permesso di scoprire i protagonisti (artisti, artigiani, costumisti) ma anche i luoghi del Carnevale: musei, teatri, atelier, laboratori di maschere, esercizi commerciali, ristoranti, bàcari, pasticcerie, caffè. Il sindaco Brugnaro ha fatto notare che «questo racconto della storia e delle tradizioni della nostra città, che ha coinvolto anche le categorie produttive, gli artigiani, le maestranze e tanti giovani che hanno interagito con le virtual room, è stato un esperimento utile anche in vista delle celebrazioni dei 1600 anni della città che inizieranno il prossimo 25 marzo».

Maria del Carnevale

Il Carnevale di Venezia 2021 ha tenuto fede alla tradizione, portando a compimento l’elezione della Maria del Carnevale 2020, rimasta in sospeso dalla scorsa edizione. Le candidate sono state presentate dal gran cerimoniere Principe Maurice all’interno di ogni trasmissione dall’11 al 14 febbraio. La Maria vincitrice, Mara Stefanuto, è stata selezionata lunedì 15 e poi presentata al pubblico con la vestizione dell’Atelier Pietro Longhi, martedì grasso, 16 febbraio. Mara volerà come Angelo del Carnevale dal campanile nell’edizione 2022, domenica 20 febbraio.