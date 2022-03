Si chiude il carnevale di Venezia 2022, sabato 27 il picco con 98mila presenze

Si è concluso oggi il Carnevale di Venezia 2022, una maratona di 18 giorni con eventi e spettacoli diffusi che ha portato veneziani e ospiti italiani e stranieri a mascherarsi in tutto il territorio comunale. “Remember the Future”, questo il tema scelto per l’edizione 2022 sotto la direzione artistica di Massimo Checchetto, è stato un vero e proprio viaggio tra passato e presente, che ha riportato a vivere le antiche tradizioni insieme alla modernità di una città che affonda le sue radici in un passato lungo 1600 anni ma che è anche capace di guardare al futuro.

I numeri del Carnevale

Dal 12 febbraio all’1 marzo il Comune di Venezia è stato travolto dall’allegria dell’arte di strada, con il format Wonder Time e gli oltre 100 spettacoli con 1.100 repliche tra acrobazie, clown e bolle di sapone che hanno trasportato bambini e adulti in un mondo fatto di magia e di fiabe. Sessanta le compagnie coinvolte per un totale di 118 artisti. Nella speranza che la situazione pandemica volga presto al termine e che l’edizione del 2023 venga svolta senza restrizioni, Alice Bars – Maria dell’anno selezionata attraverso un concorso insieme ad altre 12 giovani fra le 53 candidate – sarà protagonista della prossima edizione del Carnevale, che si terrà dal 4 al 21 febbraio 2023. «Il grande impegno messo in campo per realizzare in piena sicurezza il Carnevale ha fatto sì che la scelta di fare spettacoli diffusi in tutto il territori, sia risultata vincente - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Venezia è riuscita a fare da volano per una ripartenza culturale oltre che economica. Un messaggio di speranza per i prossimi mesi».

Un Carnevale «mondiale»

La voglia di maggiore libertà e la capacità evocativa del Carnevale di Venezia, unitamente alla ripresa dei voli intercontinentali, hanno richiamato in città visitatori da 160 nazioni diverse, comprese quelle collocate agli antipodi nell’emisfero australe come Australia, Fiji e Nuova Zelanda. Oltre un visitatore su quattro è originario della Francia (25,61%), seguito poi da britannici (12,79%), spagnoli (11,31%), tedeschi (10,96%) e statunitensi (5,74%). La giornata con più presenze è stata sabato 27 febbraio, con il picco di 98mila persone.