Venturini: «Carnevale senza feste di massa e volo dell'Angelo»

Venezia non rinuncerà al Carnevale, ma quest'anno la festa sarà in formato ridotto per evitare raduni affollati. «Non sarà un Carnevale di massa - ha spiegato oggi l'assessore al Turismo, Simone Venturini - Non ci saranno grandi eventi, non ci sarà il volo dell'Angelo. Stiamo ragionando su iniziative controllate, la città ha dimostrato di saper gestire bene la cosa già con il Redentore e i controlli hanno funzionato».

Alcune piccole iniziative, dunque, certamente diverse da quelle del periodo pre Covid. «Ci sarà qualcosa di evocativo e scenografico - ha anticipato l'assessore - anche per raccontare Venezia al mondo, in vista della ripresa estiva». Il programma, che sarà annunciato con maggiore precisione nei prossimi giorni, sarà comunque affidato in parte alla trasmissione online, come lo scorso anno.

Venturini mostra ottimismo per il futuro: «Vogliamo essere pronti per ripartire - ha detto - Venezia soffre l'assenza del turismo internazionale, mancano gli americani, i giapponesi, i visitatori dal Medio Oriente. La città la scorsa estate ha lavorato, ma il turismo di prossimità non è sufficiente». Per sostenere il comparto, dice, servono iniziative specifiche: il rinnovo della cassa integrazione fino a giugno, ristori per i professionisti del settore e certezze sulla crocieristica.