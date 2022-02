Spettacoli di strada tra maghi, clown e giocolieri. Il Carnevale di Venezia apre le danze

Il primo giorno di Carnevale ha animato strade e campi con spettacoli diffusi in tutto il territorio comunale di Venezia. Ieri ad affascinare il pubblico di adulti e bambini c’erano maghi, trampolieri, mimi, attori, giocolieri, clown e orchestrine. C’erano poesia, comicità, il mondo della fantasia con suggestivi personaggi umani e animali tra bolle di sapone, balli e canti, gag esilaranti, clown sul monociclo, trampolieri e spettacoli di magia. Il Carnevale di Venezia, sotto la direzione artistica dello scenografo della Fenice Massimo Cecchetto, inizia all’insegna delle famiglie e dei bambini, tra comicità, magia, acrobazie, poesia e follia. Un viaggio dal sapore antico confuso tra sogno e realtà, che parte dai Wonder Points allestiti in giro per la città.

Gli eventi continuano domani, domenica 13 febbraio, con spettacoli dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. A Venezia gli spettacoli di domenica 13 febbraio si terranno in Campo Santa Margherita, Campo San Giacomo dall’Orio, Esedra via Garibaldi, Campo San Geremia, Campo dei Gesuiti, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassiano e al Lido in Piazzetta Lepanto. A Mestre domenica ci saranno spettacoli in Via Palazzo, in Piazza Ferretto, Piazzale Donatori di Sangue, Largo Divisione Julia, Via Mestrina; a Marghera in Piazza Mercato. Le esibizioni sono ad accesso libero ma, secondo le linee guida nazionali e locali e compatibilmente con la situazione pandemica, il pubblico dovrà in possesso di green pass rinforzato, mantenere il distanziamento interpersonale e indossare correttamente la mascherina.