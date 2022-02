Carnevale 2022, Venezia Wonder Time incanta bambini e adulti

Seconda giornata di Wonder Time del Carnevale di Venezia 2022 con i campi e le piazze di Venezia, Lido, Mestre e Marghera trasformate in piccoli teatri a cielo aperto. Due giorni di grande successo dell’arte con spettacoli pensati per raggiungere tutte le età, con piccoli e grandi spettatori incantati dalla magia, dalle acrobazie, dalla musica e dal teatro.

Eventi

Eventi che, grazie al lavoro di 12 speakers, studenti e neolaureati di Ca’ Foscari inviati sul campo, hanno raggiunto anche chi da casa non si può muovere o chi non può recarsi a venezia in questi giorni. Sono loro armati di smartphone, a svelare al pubblico le curiosità, i segreti e le emozioni delle strabilierie e performance artistiche che coloreranno i Wonder Points: a guidare i Carnival speakers la simpatia e l’entusiasmo del gran cerimoniere Principe Maurice (al secolo Maurizio Agosti) e dell’attrice e speaker

radiofonica Linda Pani, Maria del Carnevale 2019. Nei coloratissimi Wonder Points si esibiranno anche nel prossimo settimana mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri e affabulatori in grado di coinvolgere un pubblico vasto di bambini e adulti per trasportarli nel mondo dell’arte, della commedia, delle fiabe e della musica. “VENEZIA a Wonder Time” ritorna quindi sabato 19 e domenica 20 febbraio, e nei giorni della settimana grassa - da giovedì 24 febbraio a martedì 1° marzo sempre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.