Il Carnevale di Venezia trasloca per una notte da sogno sulle Dolomiti

Uno spettacolo da non perdere per la cerimonia di apertura dei mondiali di Cortina 2021

Il Carnevale di Venezia protagonista all'apertura della 46esima edizione dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021. Si tratta di una presenza di primo piano che avrà come palcoscenico la cerimonia di apertura della kermesse mondiale in programma domenica 7 febbraio che verrà trasmessa in diretta su Rai2 alle 18 in mondovisione. L’opening si incentrerà su un racconto immaginifico di grande impatto che, in 75 minuti, saprà ripercorrere la storia del grande sci mondiale e valorizzare l’unicità dell’Italia, del Veneto e delle Dolomiti Patrimonio Unesco, con un’esplosione di suggestioni ed emozioni coinvolgenti con la regia di Roberto Malfatto prodotta da Triumph Group International per Fondazione Cortina 2021.

Venezia protagonista

Venezia sarà protagonista sulla neve di Cortina grazie alla magia del suo Carnevale condita dalla creatività e dalla fantasia di Antonia Sautter, stilista e direttore artistico de Il Ballo del Doge. Per la cerimonia di apertura dei mondiali di Cortina 2021, Antonia Sautter ha ideato una parata storica e allegorica: uno straordinario spettacolo i cui protagonisti saranno una Venezia Golden Age, Il Doge e la Regina di Cipro Caterina Cornaro, la Corte dei Dignitari della Serenissima, il mercante e viaggiatore Marco Polo e la cortigiana Veronica Franco. A seguire, accompagnata in corteo da Nettuno, una Venezia Regina del Mare renderà omaggio a Cortina, Regina delle Dolomiti, rappresentata dalla campionessa mondiale olimpica Tina Maze. A questa atleta andrà il privilegio di vestire l’abito bianco a fiocchi di neve, cristalli e perle realizzato appositamente per l'occasione.