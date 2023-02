Carnevale di Venezia, sabato 18 febbraio spettacoli, circo e carri allegorici trascineranno nel divertimento

Un sabato di Carnevale che vede tanti appuntamenti sul territorio di Venezia. Spettacoli, concerti, cortei acquei, sfilate di costumi, conferenze e acrobazie e, soprattutto i carri allegorici che sapranno trascinare il pubblico nel divertimento.

A Burano e a Marghera sarà la giornata dei carri, grandi, colorati, addobbati, a tema e arricchiti da centinaia di figuranti in grado di trasmettere energia e allegria. Sabato 18 l’uscita dei carri è prevista alla sera: alle 20.30 tutta l’isola scende in strada per seguire i carri dalla piazza a via Galuppi. E dopo i carri, dalle 21 si balla e si canta con musica in piazza con il gruppo musicale Max & The Seventh Sound. Diciassette carri mascherati con 900 figuranti in totale, la banda musicale e le majorette sono invece i protagonisti della giornata a Marghera: l’appuntamento è alle 15 per un percorso che prevede di attraversare le vie cittadine di Marghera con partenza da via Fratelli Bandiera Bassa verso Piazza Mercato e Piazza Municipio.

Nelle calli, strade e piazze continuano invece gli spettacoli diffusi del “Venice Carnival Street Show” che incanta il pubblico di tutte le età attraverso i suoi clown, acrobati, maghi e artisti di ogni genere. A Mestre spettacoli dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 in Piazza Ferretto, Piazzetta Battisti, Largo Divisione Julia, Via Palazzo, Via Mestrina, Piazzale Donatori di Sangue. A Venezia, sempre negli stessi orari, in Campo Santa Margherita, Campo San Giacomo, Esedra Castello, Campo San Geremia, Campo dei Gesuiti, Campo Santo Stefano, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassiano. Spettacolerie e circo anche a Zelarino, Piazzale Maria Immacolata, dalle 15.30 alle 18.30, e negli stessi orari a Favaro in Piazza Municipio, a Pellestrina in Piazza Municipio e a Campalto in Piazzale San Benedetto. Tra gli appuntamenti anche le aperture straordinarie fino alle 21 del Museo Fortuny e della Galleria internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, due luoghi affascinanti del Moderno e del Contemporaneo che consentiranno al visitatore di comprendere il ruolo che la città si è conquistata, a partire dalla fine dell’Ottocento, nella sperimentazione artistica contemporanea.

Carnevale di Venezia: il programma di sabato 18 febbraio

Arsenale Carival Experience

All’Arsenale di Venezia si balla con “Arsenale Carnival Experience”, con delle serate gestite da Molocinque in collaborazione con Vela. Sabato sarà la volta di “The Origin”, un viaggio verso la ricerca del nostro archè con in consolle Bardo, Energiò e i superstar deejays Monkey Safari (DE); in second stage musica anni 90.

Gli stellari

La musica degli Stellari e? radicata nella tradizione afro americana (jazz, funk,etc…) ma è influenzata da un’infinità di stili come il rock, l’improvvisazione di stampo europeo, il drum&bass, ritmi afro cubani e tanto altro. La Band, al completo, e? formata da 8 elementi: Sergio Gonzo (Tromba), , Edoardo Brunello (Sax Contralto), Antonio Gallucci (sax Tenore), Luca Moresco (Trombone), Giovanni Zordan (Basso), Giulio Faedo, Alessandro Luoatin (Percussioni), Furio (sax soprano).

Alle 11 in Campo Bella Vienna

Alle 14.30 in Campo de le Beccarie

Alle 17 in Campiello de lo Spezier

Alle 19 in Campo San Tomà

Dalle 19.30 alle 20.30 a Palazzetto Bru Zane

Commediante e chanteuse, Émeline Bayart ama le canzoni che raccontano una storia: storie di coppie che parlano di passione, di libertinaggio e di amore crudele; di uomini e di donne che si annoiano, si tradiscono e si dilaniano. Sono storie tristi che l’artista rende esilaranti. Accompagnata da Manuel Peskine al pianoforte, Émeline attinge al repertorio del café-concert e delle chanteuses de caractère – da Yvette Guilbert a Juliette - senza cercare di imitarle. Mantiene la linea melodica per meglio spezzarla mediante la parola o un cambiamento della tessitura vocale, passa dalla voce di testa alla voce di petto, dal canto al parlato, dal grido al sussurro. Un recital malizioso, divertente e poetico.

Commedia dell’arte

Con la Rassegna “Venezia, ovvero l’arte della commedia” curata dalla Compagnia Pantakin, diretta da Emanuele Pasqualini e Michele Modesto Casarin, ritornano in Piazza San Marco ed in Campo Santo Stefano i Comici dell’Arte con otto diverse compagnie nazionali ed internazionali che si alterneranno per più di 70 repliche per tutto il periodo di Carnevale.

Campo Santo Stefano

Alle 11.30, 14 e 16 “Arlecchino e il capitano mangiabambini”

Alle 15 e 17 “Il mascheraio”

Alle 12.30 “Venezia millenaria”

Piazza San Marco

Alle 14.30 “Venezia millenaria”

Alle 11.30 e 16 “Teatrul mastilor”

I racconti di (quasi) mezzanotte

Dalle 22 in Piazza San Marco Alberto Toso Fei racconterà storie di demoni, fantasmi, sirene, dei morti i regni. Segreti che è possibile rievocare attraverso un racconto notturno, privato, meglio nel momento in cui il giorno presente si appresta a fare il suo ingresso nel ricordo e il domani è appena oltre il crinale della mezzanotte.

Viaggio nel Carnevale tra segni zodiacali, maschere e costellazioni a Palazzo

Alle 11 e alle 16 in Fondazione Querini Stampalia, si terrà una conferenza su cosa raccontano gli affreschi e le collezioni antiche della Querini Stampalia. Una tappa nella storia per proseguire nel contemporaneo con Caarnival, la serie di maschere noir immortalate dal fotografo veneziano Graziano Arici in occasione del Carnevale del 1979. Su prenotazione a didattica@querinistampalia.org

Aperture speciali del Museo Fortuny e della Galleria internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro

In occasione del Carnevale il Museo Fortuny e la Galleria internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro apriranno le porte ai visitatori fino alle 21. Due luoghi affascinanti del Moderno e del Contemporaneo che consentiranno al visitatore di comprendere il ruolo che la città si è conquistata, a partire dalla fine dell’Ottocento, nella sperimentazione artistica contemporanea.

Carnival Market

Dalle 10 al Lido di Venezia mercatini aperti a creatori d'ingegno, artigiani, commercianti, hobbisti.

Apertura straordinaria dell’Oratorio dei Crociferi

In occasione del Carnevale di Venezia 2023 l’Oratorio dei Crociferi con il ciclo pittorico di Jacopo Palma il Giovane apre al pubblico con visite guidate esclusive. Le visite si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: lingua italiana alle 10 e alle 15, lingua inglese alle 11 e alle 16.

Danze e Canzoni Popolari in Campo San Giacomo dell’Orio

Dalle 16 in Campo San Giacomo si esibiranno i “Toca Mi” e “I fiori de Suca” per travolgere il pubblico con danze e canzoni popolari.

Gli Amici del Carnevale di Venezia

Dalle 11 in Piazza San Marco appuntamento per ammirare i magnifici abiti dell’Associazione “Gli Amici del Carnevale”.

Nobiltà Sabauda alle 14 in Campo San Geremia e alle 17.30 in Piazza San Marco

Il gruppo storico Nobiltà Sabauda della Città di Rivoli è presente sul territorio nazionale dal 1997 e si occupa di narrare e mettere in scena usi e costumi di due epoche storiche il 1730 e il 1861 attraverso danze e brevi piece teatrali proposte nelle residenze storiche piemontesi e non solo. Al Carnevale di Venezia 2023 presenta una coreografia di movimenti e danze liberamente ispirata all’opera lirica del Don Giovanni intitolata “Madamine d’altri tempi” in scena piume, ventagli e ombrellini e… tante Madamine!

Silhouettes

Alle 17.30 presso La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie si terrà un imperdibile appuntamento con il grande Cinema organizzato dall’Associazione Archivio Carlo Montanaro. L’appuntamento va sulle tracce di Lotte Reiniger e la riscoperta del cinema fatto con ombra e luce, con musiche dal vivo di Lorenzo Liuzzi. Per prenotare visit@thehumansafetynet.org.

Festa Granda

Dalle 20 grande festa di Carnevale presso il Teson Grande della Pescheria di Rialto: frittelle, bibite, dolciumi e divertente intrattenimento musicale per tutti a cura dell’Associazione Rialto Mio.

Corteo acqueo

Alle 15.30 da Ca’ Giustinian partirà il Corteo Acqueo delle Nazioni in Onore del Corpo Consolare di Venezia. Un tradizionale corteo organizzato dall’Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, nata nel 1999 per volontà di Giovanna Barbiero Bonaventura impegnata sin dall’inizio degli anni Ottanta nell’organizzazione di eventi che potessero far rivivere il Carnevale di Venezia.

Festa di Carnevale a Carpenedo

Dalle 14.30 la Parrocchia SS Gervasio e Protasio di Carpenedo organizza una grande festa in patronato aperta a tutti, in occasione del Carnevale. L’evento prevede attività per bambini organizzate da “Giochi Medioevali”; la presenza dei “Venice Avengers” con la partecipazione di Ironman, Capitan America, Spiderman, Deadpool, Black Widow e Scarlett Witch. A fine giornata verrà premiata la maschera più bella tra i bambini e tra gli adulti partecipanti alla sfilata.

Carnevale in Borgo

Malamocco, dalle 14.30, si trasforma per Carnevale con musica e animazione con Gio’ Dance School, trucchi con gli Amici del Borgo, frittelle e galani e tanta musica con i Beat Boys and Girls. Infine sfilata e premiazione delle maschere più belle.

Carnevale di Burano

A Burano impazza il Carnevale. Dalle 15 musica e spettacoli in piazza. Alla sera, alle 20.30, è prevista l’uscita dei carri allegorici e la sfilata di gruppi mascherati per via Galuppi, mentre alle 21 musica in piazza con il gruppo musicale Max & The Seventh Sound.

Carneval de Casteo

Alle 16 in Via Garibaldi si terrà “Lucio Bisutto e gli Amici della Musica”, mentre in Riva “Sette Martiri”, Via Garibaldi, ed Esedra andrà in scena lo spettacolo itinerante “Mascotte, Coriandoli e Stelle Filanti”.

Alla Sala Teatro Oratorio Salesiano Leone XIII alle 19 si terrà “Milonga de Carnaval”.