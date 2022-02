Carnevale: ultimi giorni tra arte di strada e appuntamenti culturali

A Mestre il trenino ha trasportato i bimbi a spasso per le vie della città, mentre nei Wonder Points della terraferma, di Venezia e delle isole, per tutto il giorno si sono susseguiti spettacoli di clown, di magia, di danza, di giocoleria, di burattini e performance acrobatiche.

Continua il Carnevale di Venezia 2022 con tanti appuntamenti diffusi nel territorio, che hanno attirato, complice il bel tempo, tante maschere nella città d’acqua e di terra. Ultimo week end per festeggiare “Remember the Future”, che porta la firma del direttore artistico Massimo Checchetto, e poi gran finale martedì grasso tra tanti eventi caratterizzati da arte di strada e cultura nei teatri, musei ed istituzioni della città.

I campi Santa Margherita, San Giacomo dall'Orio, Esedra Castello, San Geremia, dei Gesuiti, Santa Maria Formosa e San Cassiano sono stati animati oggi da decine di performer così come le strade di Mestre, il chiostro del Distretto M9, ma anche a Zelarino, Marghera, Favaro Veneto. A Pellestrina sono arrivati il circo Patuf e il Circateatro con tante divertenti esibizioni mentre a Burano per tutto il pomeriggio ci sono state attività di animazione. Tanti gli appuntamenti culturali che hanno riscosso un grande successo di pubblico, mentre fino a martedì continua all’Arsenale “Nebula Solaris”, lo spettacolo sull’acqua tra luci, proiezioni e fuoco capace di incantare il pubblico e registrare il tutto esaurito.

Anche domani si potrà assistere per tutto il giorno agli spettacoli diffusi, che si aggiungeranno anche a Campalto e Chirignago e si sposteranno nelle isole di Murano e Burano e a Sant’Elena. A Mestre si potrà sempre salire sul trenino, che parte da Piazzale Donatori di Sangue dalle ore 11 alle ore 12.45 e dalle 15 alle 17.40 con corse ogni 15 minuti. La partecipazione è gratuita per bambini over 12 e adulti.