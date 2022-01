Caro energia, la Caporetto delle imprese della ceramica: +254% energia e + 359% il gas

«Non solo il prezzo della bolletta, cresciuto di due volte e mezza, ma i costi del gas naturale sono aumentati addirittura del 360%. Così le nostre aziende finiranno fuori mercato e ci troveremo a gestire un dramma sociale». La denuncia è di Maria Teresa Maroso, presidente regionale della ceramica di Confartigianato che precisa: «Rischiamo una “Caporetto” per 204 imprese e gli oltre settecento addetti che vi lavorano».

Il problema è molto sentito dalla categoria. E diverse imprese starebbero valutando la possibilità di chiudere. Confartigianato ha scritto all'assessore regionale Roberto Marcato a novembre e dicembre scorsi chiedendo un incontro che potrebbe tenersi nei prossimi giorni. «L’attenzione della Regione è fondamentale soprattutto per un comparto altamente specializzato, artistico, di tradizione e con numeri affrontabili da un intervento economico di sostegno come è la ceramica - dice Maroso -. Quanto fatto per le fornaci di Burano è un precedente che ci conforta».

Nelle simulazioni di Confartigianato, i costi dell’elettricità di una piccola azienda della ceramica passano da 1.798 euro a 6.372 euro e, per il gas, da 3.488 euro a 16.000 euro. «E’ assolutamente essenziale che anche il Governo si ponga il problema dei costi per le imprese - conclude Maroso-. La nostra attenzione è rivolta al Consiglio dei Ministri in programma giovedi 20 gennaio prossimo nel quale saranno discusse nuove misure e provvedimenti su bollette e ristori, anche se sarà molto difficile che si possa trovare convergenza politica su un impegno di spesa stimato in oltre 30 miliardi di euro. Per questo motivo è necessario che gli sforzi si concentrino sui settori più colpiti come lo è la ceramica veneta».