Per la prima volta i carri allegorici animano le strade di Mestre | VIDEO

Una novità assoluta, accolta con entusiasmo da 40mila persone. Mestre ha accolto per la prima volta la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Venezia. Nel segno di “Take Your Time For The Original Signs”, il lungo corteo è partito nel pomeriggio di lunedì da via Piave, per attraversare poi via Circonvallazione, via Einaudi, via San Rocco e via San Pio X.

I presenti hanno assistito al passaggio di otto carri, accompagnati da oltre 400 figuranti, dalle Majorette Venete, le Blu Bell di Trebaseleghe e le Majorette Magic Stars di Jesolo. Insieme a loro, il gruppo Freestyle acrobatic, i giovani atleti della asd ginnastica artistica, il gruppo Quad e M.D.S.S., l’associazione prog cultura e la scuola infanzia San Pio X e Ca’ Sabbioni.