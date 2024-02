La sfilata di carri allegorici a Zelarino chiude il Carnevale della terraferma | VIDEO

Le strade di Zelarino si animano dell’allegria e della magia della sfilata di carri allegorici, in un trionfo di colori, musiche e balli di gruppo che hanno fatto divertire grandi e piccini. In questo martedì grasso di festa, un corteo composto da ben otto carri allegorici e oltre 600 figuranti mascherati ha percorso le vie della municipalità, partendo alle 15.00 da via Tito, per poi proseguire in via Castellana e concludere il suo percorso davanti alla chiesa di Zelarino, dove è stato allestito un palco sul quale si sono svolte la presentazione e la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti.

L’organizzazione di quello che è l’appuntamento finale del Carnevale sulle strade del territorio comunale è a cura del comitato Festeggiamenti Zelarino, in collaborazione con Vela spa. Ad accogliere i partecipanti della sfilata a Zelarino il sindaco Luigi Brugnaro, insieme agli assessori alla Sicurezza e alla Promozione del territorio, Elisabetta Pesce e Paola Mar, oltre ad alcuni consiglieri comunali e di Municipalità.

«Come sempre, a Zelarino, il Carnevale è pensato per i ragazzi, su misura per i bambini, in una splendida giornata di sole – ha commentato l’assessore Mar –. Con 55 anni di storia, questa manifestazione vanta una lunga tradizione che non è casuale. Pertanto, un ringraziamento speciale va a coloro che mettono il cuore per regalarci questo bellissimo pomeriggio di festa dedicato non solo ai nostri bambini e ragazzi, ma che coinvolge anche chi non appartiene solo al nostro paese».

La sfilata è stata accompagnata dal gruppo italiano di samba brasiliana “Bloko Intestinhao”, composto da percussionisti scatenati che hanno fatto ballare il pubblico al ritmo di una samba reggae da manuale. La parata si è infine conclusa con la distribuzione di frittelle e bibite a cura del Comitato Festeggiamenti Zelarino, mentre sul sagrato della chiesa sono stati estratti i dieci premi della lotteria del Carnevale di Zelarino.