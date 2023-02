Carnevale di Venezia, gli appuntamenti di lunedì e martedì grasso

Sbarcano lunedì 20 febbraio in laguna i Carnevali della tradizione. Alle 15, in Piazza San Marco a Venezia, maschere, costumi, storia e cultura si intrecceranno nel salotto più bello del mondo per dare vita ad esibizioni popolari che sapranno affascinare il pubblico.

Per “Take Your Time For The Original Signs” l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) porta in Piazza le maschere della tradizione, dalla Puglia alla Sicilia, passando per il Piemonte, la Basilicata, il Molise, la Calabria e la Sardegna. Dieci i gruppi selezionati, con oltre duecento figuranti, legati dal comune denominatore di esibizioni che si tramandano da generazioni ed emanano un legame storico con l’identità del territorio, metteranno in scena un evento che coniuga la magia del momento più spensierato dell’anno con il patrimonio culturale immateriale delle manifestazioni antiche, ancestrali, che rimandano ai miti e alla tradizione. La partecipazione dei Carnevali della tradizione si inserisce nel generale palinsesto di spettacoli diffusi e di altri gruppi carnevalizi in Piazza San Marco e nei teatrini del Carnival Street Show coordinati da Massimo Andreoli.

Martedì grasso: sfilata di Carnevale con i carri allegorici a Zelarino

Martedì grasso, 21 febbraio, saranno dieci i carri che sfileranno con oltre 700 figuranti per le vie di Zelarino. L’organizzazione di quello che è l’appuntamento finale del Carnevale sulle strade del territorio comunale è stata affidata al comitato Festeggiamenti Zelarino, in collaborazione con Vela spa. Il corteo partirà da via Tito, per poi prendere vita in via Castellana con il clou davanti alla chiesa di Zelarino, dove verrà allestito un palco per la presentazione e la premiazione dei carri e gruppi partecipanti.

Ad aprire la sfilata la Banda Antonio Vivaldi di Mestre, accompagnata da due gruppi a piedi: i bambini della Scuola Elementare Villa Medico di Zelarino, con il tema “Accendi le emozioni”, saranno vestiti da emoticon simpatiche ed emozionanti, mentre il gruppo dell’Associazione Olympia, con il tema “Olympia Gym nel paese delle meraviglie”, porterà a sfilare e ballare circa 80 allieve dell’associazione. Sfileranno poi dieci carri allegorici provenienti dalle province di Venezia e Treviso, ci sarà il carro della Scuola materna Virtus e Labor di Martellago con il tema “La Pecorella Smarrita”, il carro della Scuola primaria “Manzoni” di Scorzè con il tema “Una Scuola tra le Nuvole”, che vuole essere un omaggio all’aria che respiriamo, rispettiamo e con cui giochiamo.

Ci saranno, inoltre, il carro degli Amici di Rio San Martino con il tema “I Romani de Rio”, il carro del gruppo dell’Allegria di Maserada con il tema “Ricominciamo dalle Fiabe”, il carro dei Giovani di Dese con “Fiesta”, che conta quasi 100 figuranti, il gruppo Carnevale Silea con il carro “Al Circo Al circo”, il carro “E se fosse tempo perso?!” del gruppo di Carnevale di Santa Maria di Piave. Due i carri in esclusiva per il Comune di Venezia: solcheranno le vie di Zelarino il carro “I Pirati dei Caraibi”, un grande veliero con a capo Jack Sparrow, creato dall’Associazione Amici di Isiata di San Donà di Piave, e il Gruppo Osteria n.1000 di Cavallino Treporti con il carro a tema “Gli Dei dell’Olimpo”. A chiudere la sfilata il carro “Il Magico Mondo di Topolino” dell’Associazione Luna D’Agosto di Zerman. Sarà presente anche un punto truccabimbi a cura della Croce Rossa di Mestre-Venezia. In totale i figuranti saranno poco più di 700, per l’organizzazione saranno impiegati circa 100 volontari del Comitato Festeggiamenti Zelarino e una quindicina di volontari della protezione Civile di Martellago. Saranno distribuite frittelle e bibite a cura del Comitato Festeggiamenti Zelarino e verranno estratti 10 premi della lotteria del Carnevale di Zelarino presso il sagrato della chiesa.