Venezia celebra Casanova: apre un info point e nel 2025 arriva il museo immersivo

Nasce il "Casanova Foundation point", inaugurato domenica 2 aprile con un evento che ha celebrato l'anniversario della nascita dell'avventuriero veneziano (2 aprile 1725). Situato a Palazzo Zaguri, in campo San Maurizio, è curato da Venice Exhibition e include un info point dedicato. L'iniziativa, come spiegato dagli organizzatori, è l'anticipazione di un progetto museale che sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Casanova. «Sono lieto di annunciare l'apertura, nel 2025, di un grande museo innovativo dedicato a Giacomo Casanova - dichiara Mauro Rigoni, amministratore di Venice Exhibition - che sarà il punto di riferimento internazionale per questa figura amata e conosciuta in tutto il mondo».

Il museo sarà «una struttura di alto livello» che esplorerà la vita e le avventure di Casanova attraverso una vasta gamma di esperienze immersive, mostre interattive ed esposizioni d'arte. «Sarà un'emozione unica e continua per tutti i visitatori - spiega la società - che potranno scoprire il lato meno conosciuto di Casanova e immergersi nella sua epoca» proprio nell'anno in cui si festeggiano i 3 secoli dalla sua nascita.

All'inaugurazione del Foundation point ha partecipato tra gli altri Giorgia Pea, presidente della Commissione cultura del Comune di Venezia: «Sono qui a nome della città - ha detto - e ci tengo a sottolineare come l'incontro tra cultura e impresa sia tra le linee programmatiche del sindaco. Solo con un’impresa come Venice Exhibition, caratterizzata dal coraggio e dalla passione di persone che amano fortemente la città, si possono realizzare questi progetti utopici. L’amministrazione vi è particolarmente grata. Vi anticipo - ha concluso - che la Commissione cultura intende aprire un tavolo di lavoro per veicolare nel modo più ampio possibile questo progetto e tutte le sue contaminazioni».

In conclusione l’annuncio di Luigi Pistore, presidente della Fondazione Casanova: Presentiamo oggi il "Giacomo Casanova official museum": avrà la linea culturale della Fondazione mentre la sede, la gestione, l'allestimento e il marketing saranno di Venice Exhibition. Oggi è un grande giorno».